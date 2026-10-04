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TV3 naujienos > Žmonės > Filmai

TV3 eteryje – lietuviškas filmas „Savas, svetimas, mylimas“: žiūrėkite jau šįvakar

2026-10-04 12:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 12:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį sekmadienio vakarą kino gerbėjų laukia lietuviška drama – TV6 kanalas žiūrovus kviečia išvysti 2022 m. pasirodžiusį filmą „Savas, svetimas, mylimas“. 

Filmo „Savas, svetimas, mylimas“ premjera (nuotr. BNS)
GALERIJA (75)

Šį sekmadienio vakarą kino gerbėjų laukia lietuviška drama – TV6 kanalas žiūrovus kviečia išvysti 2022 m. pasirodžiusį filmą „Savas, svetimas, mylimas“. 

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Filme vaidina tokie garsūs Lietuvos aktoriai kaip Ineta Stasiulytė, Vaidas Baumila, Gabrielė Malinauskaitė-Rudzienė, Mindaugas Capas ir kiti. 

(75 nuotr.)
FOTOGALERIJA. "Savas, svetimas, mylimas" premjera

TV3 eteryje –  lietuviška drama

Ugnė – dviejų vaikų mama, kurią po penkiolikos santuokos metų palieka vyras. Negana to, ji netenka darbo reklamos agentūroje, mat klientams reikalingi optimizmo nestokojantys reklaminiai šūkiai, o ne desperatiški tekstai.

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Išbristi iš depresijos liūno Ugnei padeda ne tik psichoterapeutė, bet ir sesuo Liepa. Netrukus ji Ugnei pasiūlo prisijungti prie mistiškos, niekur negirdėtos krizių valdymo programos.

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Ugnę kuruoja sėkmingai nuo skyrybų „išgijęs“ mentorius, tačiau su viena sąlyga – jiems draudžiama susitikti. Netrukus Ugnė pradeda jausti šiltus jausmus savo pagalbininkui ir jai kyla tik vienas klausimas – kas jis?

„Savas, svetimas, mylimas“  jau sekmadienio vakarą, 20 val. per TV6! 

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