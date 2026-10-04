TV3 eteryje – lietuviškas filmas „Savas, svetimas, mylimas“: žiūrėkite jau šįvakar

Filme vaidina tokie garsūs Lietuvos aktoriai kaip Ineta Stasiulytė, Vaidas Baumila, Gabrielė Malinauskaitė-Rudzienė, Mindaugas Capas ir kiti.
TV3 eteryje – lietuviška drama
Ugnė – dviejų vaikų mama, kurią po penkiolikos santuokos metų palieka vyras. Negana to, ji netenka darbo reklamos agentūroje, mat klientams reikalingi optimizmo nestokojantys reklaminiai šūkiai, o ne desperatiški tekstai.
Išbristi iš depresijos liūno Ugnei padeda ne tik psichoterapeutė, bet ir sesuo Liepa. Netrukus ji Ugnei pasiūlo prisijungti prie mistiškos, niekur negirdėtos krizių valdymo programos.
Ugnę kuruoja sėkmingai nuo skyrybų „išgijęs“ mentorius, tačiau su viena sąlyga – jiems draudžiama susitikti. Netrukus Ugnė pradeda jausti šiltus jausmus savo pagalbininkui ir jai kyla tik vienas klausimas – kas jis?
„Savas, svetimas, mylimas“ – jau sekmadienio vakarą, 20 val. per TV6!
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