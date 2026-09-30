Justino Jankevičiaus gyvenime – naujas vingis

Serialo prodiuseris Mantvidas Žalėnas pasakoja, kad mintis sukurti istoriją būtent apie Kauną galvoje sukosi jau seniai. Pats šiame mieste gyvenantis prodiuseris sako iš savo patirties pastebėjęs, kad būtent Kaune lietuviška kino ir televizijos produkcija sulaukia itin didelio žiūrovų dėmesio.
„Visuomet jaučiau, kad lietuviška produkcija Kaune turi labai stiprią auditoriją, todėl seniai norėjosi sukurti serialą, kuris būtų dedikuotas Kaunui. Pats čia gyvenu, tad ilgainiui iš pažįstamų pradėjau girdėti įvairių įdomių istorijų – tiek apie statybas, tiek apie kriminalinį pasaulį. Susitikome su keliais žmonėmis, išklausėme jų pasakojimų ir nuo to pradėjome dėlioti scenarijų“, – pasakoja M. Žalėnas.
„BOSO“ istorijos centre – Justino Jankevičiaus kuriamas Džiugas, po dešimtmečio Ispanijoje grįžtantis į gimtąjį Kauną. Ten jis augino kanapes, tačiau sulaukęs keturiasdešimties nusprendžia, kad jaunystės nuotykių gana – dabar norisi paprastesnio gyvenimo ir pagaliau užsidirbti legaliai. Tam, regis, yra ir visai racionalus planas – pradėti smulkų statybų rangovo verslą.
Tik ramus gyvenimas Kaune trunka neilgai. Džiugas kartu su naujais kompanionais Roku (akt. Petras Kuneika) ir Orestu (akt. Jonas Golubovskis) imasi sustabdyto statybų objekto, tačiau netrukus paaiškėja, kad aplink jį susikerta gerokai daugiau interesų, nei vyrams norėtųsi. Savo planų turi ir Džiugo praeities pažįstamas, nusikalstamo pasaulio atstovas Dėdė Kasparas (akt. Vytautas Kaniušonis), ir miesto mero sūnus, o bandymas sukurti legalų verslą pamažu ima priminti viską, nuo ko Džiugas tikėjosi pabėgti.
Taip prasideda istorija, kurioje statybų verslas persipina su senomis skolomis, pinigų plovimu, miesto valdžios interesais, draugyste ir vis labiau nykstančia riba tarp to, kas teisėta, ir to, kas teisinga. „BOSAS“ – kriminalinė komedija, todėl jos humoras pirmiausia gimsta ne iš juokelių, o iš vis absurdiškesnių situacijų, į kurias įklimpsta herojai.
Vis dėlto realių įvykių ekrane ieškoti nereikėtų. Pasak prodiuserio, girdėtos istorijos tapo tik kūrybiniu impulsu – kuriant serialą jos buvo maišomos, stipriai sutirštintos ir galiausiai virto fikcija, kurioje kriminalinis pasaulis susiduria su situaciniu humoru ir absurdu.
„Tai tikrai nėra tikrų faktų ekranizacija. Kai kurios istorijos įkvėptos gyvenimo, tačiau mes viską stipriai sutirštinome – seriale daug absurdo, humoro ir išgalvotų dalykų. Norėjosi, kad jis būtų Kaune ir apie Kauną, bet tai visų pirma yra fikcija“, – pabrėžia prodiuseris.
Justinui Jankevičiui teko tapti ir „Žalgirio“ žmogumi
M. Žalėnas pasakoja, kad ieškant pagrindinio aktoriaus reikėjo žmogaus, kuris savo charakteriu ir faktūra tiktų Džiugo personažui. Tačiau pasirinkus J. Jankevičių atsirado ir vienas pačių kūrėjų iš pradžių neplanuotas kontrastas – su Vilniumi ir „Rytu“ siejamam aktoriui seriale teko persikūnyti į Kauno žmogų.
„Justinas pagal visą personažo faktūrą labai tiko. Tik turėjome dar vieną gana juokingą aplinkybę – jis yra visiškas Vilniaus „Ryto“ žmogus, visiškai ne kaunietis, o mes kuriame serialą apie Kauną. Negana to, jam teko vaidinti ir scenose su „Žalgirio“ fanais, skanduoti „žalia–balta“. Manau, tiek pats Justinas, tiek žiūrovai į tai pažiūrės su humoru“, – juokiasi M. Žalėnas.
Prie „BOSO“ dirbo prodiuserio jau ne viename projekte išbandyta kūrybinė komanda, o serialo režisieriumi tapo ilgametis M. Žalėno kūrybinis partneris Kęstutis Gudavičius. Vienu iš pradinių kūrybinių atspirties taškų tapo ir amerikiečių serialas „Tulsa King“, kurio centre – nusikalstamo pasaulio atstovas, bandantis savo gyvenimą pradėti iš naujo.
„Aišku, „BOSAS“ nėra toks serialas ir pasakoja visai kitą istoriją, tačiau pats buvusio nusikalstamo pasaulio žmogaus, bandančio legalizuotis, motyvas buvo vienas iš įkvėpimo šaltinių. Toliau jau atsirado Kaunas, mūsų girdėtos istorijos, personažai ir iš viso to susidėliojo savas pasaulis“, – sako M. Žalėnas.
Kriminalinė komedija „BOSAS“ – kiekvieną trečiadienį tik per „Go3“ televiziją
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