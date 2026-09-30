Ar atpažįstate šį „Įstatymo ir tvarkos“ aktorių? Paaiškėjo, kuo jo giminė garsėja visame Holivude

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Serialas ir šiame sezone išlaikys sau būdingą stilių, paliečiantį aktualiausius visuomenės ir kriminalinius įvykius. O jo kūrėjai daugiau dėmesio skirs ir pagrindinių veikėjų asmeniniam gyvenimui.
Tiesa, 24-ajam sezonui serialas sugrįžta atsinaujinęs. Žiūrovai pamatys ir naujų veidų – pavyzdžiui, komandos vadovę Jessicą Brady (akt. Maurą Tiernay), kurią serialo gerbėjai priėmė labai teigiamai.
Tačiau ji – ne vienintelis naujas veidas, kurį pamatysime šį sezoną. Prie jos prisijungs ir iš garsios Holivudo šeimos kilęs aktorius Tony Goldwynas, vaidinantis prokurorą Nicholą Baxterį.
Tačiau ar tikrai apie šį aktorių žinojote jau viską?
- Nors yra sukūręs daugybę skirtingų vaidmenų, seriale „Įstatymas ir tvarka“ aktorius vaidmenį gavo tik perkopęs 60-metį! Prisijungęs būtent 2024 m., jis suvaidino apygardos prokurorą Nicholą Baxterį ir tapo iš vienu svarbiausių 24 sezono veidų.
- Be to, jis buvo ir vienas iš serialo režisierių! Tai jam – jau ne pirmoji patirtis. T. Goldwynas yra režisavęs ir daugiau: nuo daugelio akyse jį išgarsinusio „Skandalo“ iki „Grey Anatomijos“ ar „Dexterio“.
- Daugelis aktorių atsimins ir iš kito puikiai žinomo serialo „Skandalas“. Čia jis garsėjo kaip JAV prezidentas, užmezgęs aistringą romaną su pagrindine serialo žvaigžde Olivia
Pope (ją įkūnijo garsioji Kerry Washington). Tiesa, nors daugelis jį sužinojo būtent dėl šio vaidmens, iš tiesų T. Goldwynas „prasimušė“ Holivude dar 1990-aisiais, kai suvaidino vieną ryškiausių blogiukų kino istorijoje filme „Vaiduoklis“ („Ghost“).
- T. Goldwynas yra kilęs iš tikros Holivudo dinastijos. Jo šeima ne tik gausi aktoriais ir scenaristais, bet aktoriaus senelis dar ir buvo legendinis kino prodiuseris Samuelis Goldwynas. Jo pavardė iki šiol siejama su Holivudo aukso amžiumi. Beje, S. Goldwynas gimė dabartinės Lenkijos teritorijoje ir į JAV emigravo dar jaunystėje. O bene garsiausias jo darbas yra 1939 m. sukurta Emily Brontë romano ekranizacija „Vėtrų kalnas“ („Wuthering Heights“).
- Aktorius yra išskirtinis ir dėl kitos priežasties. Kitaip nei dažnai pasitaiko Holivude, T. Goldwynas džiaugiasi beveik 40 metų trunkančia santuoka su scenografe Jane Musky. Pora susituokė 1987 metais ir augina dvi dukras.
- Tuo tarpu pats T. Goldwynas galėjo taip niekuomet ir netapti aktoriumi… Nors gimė garsioje šeimoje, vaikystėje jis sąmoningai buvo laikomas atokiau nuo Holivudo vakarėlių ir kino pasaulio. Tiesa, vėliau jis visgi pasekė savo šeimos pėdomis.
- O galbūt prisimenate legendinį animacinį Disney filmą „Tarzanas“? Pasirodo, kad būtent T. Goldwynas įgarsino pagrindinį herojų!
Naują serialo „Įstatymas ir tvarka“ sezoną stebėkite pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo rugsėjo 30 d. 20 val. per TV6!
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