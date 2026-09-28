Aktorės Larisos Kalpokaitės gyvenime – naujas vingis

Pasak aktoriaus, režisierius taip subtiliai ir įvairiapusiškai atskleidė temą, kad filme daugelis atpažino save – net ir tie, kurie nesusiję su skyrybomis.
„Jeigu įmeti akmenį į ežerą, vanduo stipriai nuraibuliuoja. Taip ir su šiuo filmu, tikrai nepalieka abejingų“, – sako R. Bagdzevičius.
Amžina šeima
Filme sutuoktinių porą kartu su R. Bagdzevičiumi vaidina aktorė Larisa Kalpokaitė – abu žiūrovams jie įsiminė iš kultinio serialo „Nekviesta meilė“, kuris buvo populiarus beveik prieš dvidešimtmetį.
„Su Rimantu juokaujame, kad esu amžina jo žmona, o jis – mano vyras. Kaip draugai vienas kitą pažįstame seniai, Rimantas artimas mūsų šeimai žmogus. Su juo labai komfortabilu vaidinti, suprantame vienas kitą iš pusės žodžio“, – pasakoja L. Kalpokaitė.
Filme viskas teka lyg gyvenime
Aktorės teigimu, filmas „Skyrybos karo metu“ lyg vaza, kai ją pasuki vis atsiveria nauja briauna ir netikėtas kampas. „Nors skyrybų tema nėra lengva, tačiau siužete nepajutau jokio sunkumo, viskas teka lyg gyvenime, kur būna ir liūdesio, ir ašarų, ir juoko bei ironijos pilnų kasdieniškų situacijų“, – pastebi L. Kalpokaitė.
Ji pastebi, kad dabar visi lekia ir sprendimus priima per greitai. „Filme pagrindinės veikėjos Marijos sprendimas atrodo skubotas. Koks gali būti pokalbis apie skyrybas sėdint automobilyje? Manau, kad reikia šiek tiek sustabdyti save ir pagalvoti, o tik tada imtis kokių nors veiksmų, pasirinkti tinkamą vietą ir laiką pasikalbėti“, – apie filmo heroję sako L. Kalpokaitė.
Ji pasidžiaugė, kad filmas sukurtas su didžiule meile ir pagarba vaikui, kuris mato ir supranta, kad suaugusieji bando patobulinti savo gyvenimą, neatsižvelgdami į jokias aplinkybes, o galvodami tik apie save.
Vaidina konservatyvius tėvus
A.Blaževičiaus meilės dramoje sutuoktiniai vaidina atokiau nuo miesto centro gyvenančius tėvus, ant kurių namo kabo satelitinė antena ir kurie vadovaujasi labai konservatyviu požiūriu į pasaulį.
„Mano personažas lyg burundukas, užsidaręs savo kiaute. Tokių žmonių tikrai yra ir jų mąstysena nėra susiję su amžiumi. Tiesiog trūksta noro domėtis, būti smalsiam – tai savotiškas uždaro gyvenimo įvaizdinimas“, – sako R. Bagdzevičius.
Pasak L. Kalpokaitės, iš herojų tėvų kalbų bei požiūrio nesijuokiama, nesityčiojama, o jų vertinimas paliekamas filmo žiūrovui.
Be minėtų aktorių meilės dramoje „Skyrybos karo metu“ vaidina vieni ryškiausių šių laikų Lietuvos aktorių – „Sidabrinių gervių“ laureatai Marius Repšys ir Žygimantė Elena Jakštaitė, taip pat daug komplimentų sulaukianti jaunoji aktorė Amelija Adomaitytė.
Filmo „Skyrybos karo metu“ gamybą Lietuvoje finansavo Lietuvos kino centras, Vilniaus kino fondas, LRT, filmas kurtas bendra gamyba su Liuksemburgu, Airija ir Čekija.
Filmo anonsas:
Apie M FILMS
2008 m. įkurta ir šiuo metu viena aktyviausių kino gamybos kompanijų M FILMS prodiusuoja vaidybinius filmus, sėkmingai pristatomus svarbiuose tarptautiniuose kino festivaliuose bei apdovanotus „Sidabrinėmis gervėmis”. Kompanija prodiusuoja jaunosios kartos Lietuvos režisierių – Karolio Kaupinio („Nova Lituania“, „Badautojų namelis“), Marijos Kavtaradze („Išgyventi vasarą“, „Tu man nieko neprimeni“), Andriaus Blaževičiaus („Šventasis“, „Bėgikė“, „Skyrybos karo metu“), Vytauto Katkaus („Uogos“, „Svečias“) – filmus, taip pat itin aktyviai dirba su tarptautinės bendros gamybos projektais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.