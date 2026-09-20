Kino teatrus drebinęs Tado Vidmanto filmas atkeliauja į TV6 eterį: pamatykite jau šiandien

2021 m. vasarą kino teatruose debiutavusi kriminalinė komedija-drama nustebino net ištikimiausius T. Vidmanto kūrybos gerbėjus. Juostoje netrūksta taiklaus humoro, ironijos, absurdiškų situacijų bei netikėtų siužeto posūkių.
Filmo ašis – dviejų kaimynų, Justo ir Povilo, išvyka į naktinę žvejybą atokioje ežero saloje.
Pagrindinius vaidmenis atliekantys aktoriai Leonardas Pobedonoscevas ir Marius Repšys ekrane vysto pokalbį apie „reikalus“ bei moteris, tačiau nekaltas vyrų atviravimas greitai pakrypsta neprognozuojama linkme ir tapo mirties ar gyvenimo klausimu.
Tuometiniai ribojimai
„Naktinė žvejyba“ į kino istoriją įėjo ne tik dėl savo siužeto, bet ir dėl itin aštrių T. Vidmanto pareiškimų jo premjeros metu. Tuometinis pandemijos laikotarpis ir griežti ribojimai kino teatruose išprovokavo emocingą režisieriaus reakciją socialiniuose tinkluose.
Režisierius viešai kritikavo taikytus apribojimus, tokius kaip draudimas salėse valgyti užkandžius ar reikalavimas dėvėti kaukes, bei teigė, kad šis filmas gali būti paskutinis jo ilgo metražo darbas kino teatrams.
Nepraleiskite progos įvertinti šio T. Vidmanto darbo ir sužinoti, kuo baigėsi paslaptinga kaimynų naktis saloje – „Naktinė žvejyba“ jau šį sekmadienį 20 val. per TV6!
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