Prisimenate legendinį filmą „Piršlybos“? Nustebsite, kaip dabar atrodo pagrindiniai aktoriai

Nors iš pradžių jų santykiai buvo paremti tik apsimestinėmis sužadėtuvėmis, netrukus netikėta pora įsivelia į situacijas, kurios priverčia kitaip pažvelgti vienam į kitą. Praėjus jau 17 metų nuo filmo premjeros, pagrindiniai aktoriai gerokai pasikeitė, o jų karjeros pasuko skirtingais keliais. Tad kaip šiandien atrodo ir kuo gyvena „Piršlybų“ aktoriai?
Sandra Bullock
S. Bullock filme įkūnijo griežtą ir ambicingą leidyklos vadovę Margaret Teit. Jos personažas, baimindamasis būti deportuotas į Kanadą, sugalvoja netikėtą planą – paskelbia, kad yra susižadėjusi su savo asistentu Endriumi. Būtent ši situacija tampa visos istorijos pradžia.
Po „Piršlybų“ S. Bullock karjera tik dar labiau įsibėgėjo. Aktorė vaidino tokiuose filmuose kaip „Gravitacija“, „Oušeno 8“, „Paukščių dėžė“, „Prarastasis miestas“ ir kituose projektuose. Už vaidmenį filme „Nematoma pusė“ ji 2010 metais buvo apdovanota „Oskaru“ kaip geriausia aktorė.
Pastaraisiais metais aktorė į ekranus grįžta rečiau, tačiau jos vardas Holivude išlieka gerai žinomas. 2026-aisiais S. Bullock taip pat sulaukia dėmesio dėl sugrįžimo į vieną gerai pažįstamą kino pasaulį – ji kartu su Nicole Kidman vaidina naujame filme „Praktinė magija 2“.
Be to, praėjus beveik dviem dešimtmečiams po „Piršlybų“, aktorė vis dar prisimena filmavimo laikus. Neseniai ji kalbėjo ir apie Betty White, su kuria dirbo būtent šioje romantinėje komedijoje, bei prisiminė jų bendras scenas ir filmavimo užkulisius.
Ryanas Reynoldsas
R. Reynoldsas filme vaidino Andrew Paxtoną – Margaret asistentą, kuris netikėtai tampa jos tariamu sužadėtiniu. Iš pradžių Endrius ir Margaret vienas kitą sunkiai pakelia, tačiau apsimestinė meilės istorija palaipsniui tampa tikresnė.
Po „Piršlybų“ R. Reynoldsas tapo dar didesne Holivudo žvaigžde. Aktorius pasirodė filmuose „Deadpool“, „Deadpool 2“, „Laisvas vaikinas“, „Raudonasis pranešimas“, „Adomo projektas“ ir kituose filmuose. Ypač didelį populiarumą jam atnešė komiksų herojaus „Deadpoolo“ vaidmuo.
Reynoldsas taip pat tapo aktyvus ne tik kaip aktorius, bet ir kaip prodiuseris bei verslininkas. Jo viešasis gyvenimas taip pat dažnai atsiduria gerbėjų dėmesio centre – aktorius yra vedęs kolegę Blake Lively, su kuria augina vaikus.
Įdomu tai, kad nors ekrane S. Bullock ir R. Reynoldsas įkūnijo įsimylėjėlius, realiame gyvenime jų ryšys išliko draugiškas. Dar prieš filmuojant „Piršlybas“ aktoriai vienas kitą pažinojo, o po filmo premjeros ne kartą yra šiltai kalbėję apie bendrą darbą.
Betty White
Vienas ryškiausių „Piršlybų“ personažų – Andrew močiutė Annie, kurią suvaidino Betty White. Jos humoro jausmas ir netikėtos replikos tapo viena iš filmo dalių, kurią žiūrovai prisimena iki šiol.
„Piršlybos“ B. White karjeroje taip pat tapo naujo populiarumo etapo dalimi. Po filmo aktorė pasirodė daugybėje televizijos ir kino projektų, o 2010 metais pradėjo vaidinti seriale „Hot in Cleveland“. Tais pačiais metais ji taip pat vedė „Saturday Night Live“ ir tapo vyriausia šios laidos vedėja.
B. White mirė 2021 metų gruodžio 31 dieną, likus vos kelioms savaitėms iki jos 100-ojo gimtadienio. Jos mirtis sukrėtė gerbėjus visame pasaulyje, o „Piršlybų“ kolegos vėliau ne kartą prisiminė kartu praleistą laiką.
S. Bullock apie kolegę kalbėjo ir visai neseniai. Aktorė prisiminė filmavimus su B. White ir sakė, kad jos buvimas šalia buvo ypatingas. Ji taip pat pasakojo apie vieną filmavimo dieną laive, kai kartu su R. Reynoldsu ir B. White teko dirbti šaltomis sąlygomis.
Kiti pažįstami veidai
„Piršlybose“ taip pat vaidino Mary Steenburgen, įkūnijusi Andrew motiną Grace, ir Craig T. Nelsonas, suvaidinęs jo tėvą Joe. Mary Steenburgen po filmo pasirodė ne viename televizijos ir kino projekte, o Craig T. Nelsonas žiūrovams gerai žinomas ir dėl vaidmenų serialuose bei animaciniuose filmuose.
Filme taip pat galima išvysti Malin Akerman, Oscarą Nuñezą ir kitus aktorius. Tačiau būtent S. Bullock, R. Reynoldso ir B. White trijulė tapo vienu pagrindinių šios istorijos veidų.
Praėjus 17 metų „Piršlybos“ išlieka viena iš romantinių komedijų, kurią žiūrovai vis dar mielai prisimena.
Kviečiame visus žiūrėti filmą „Piršlybos“ šeštadienį, 16.10 val, per TV3 televiziją.
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