Ji įkėlė kelias nuotraukas su dukra Adele.
Parodė retus kadrus
Vienoje iš nuotraukų mergina užfiksuota ką tik gimusi, o kitoje – jau 24-erių. Būtent šios dienos proga, kuri kasmet minima lapkričio 1-ąją, vedėja papasakojo apie nelengvą pradžią ir prisiminė, kokia traputė ir maža Adelė buvo prieš ketvirtį amžiaus – rodos, vos tilpusi delne.
„Kažkada ji, tokia mažytė ir trapi, tilpo mano delne... Šiandien jau pati mane apkabina.
Mano Adelė.
Šias dvi nuotraukas skiria 24 metai!
Dievuliau, aš prisimenu, kiek anuomet buvo baimės, nežinios, vilties...
Lapkričio 15-ąją minėjome Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną, kuri mums, ankstukų tėveliams, seneliams, sugrąžina prisiminimus, išspaudžia ašarą...
Visoms mamoms, kurios šiandien sėdi prie inkubatorių, skaičiuoja priaugtus gramus ir laukia gerų žinių, norisi palinkėt stirybės ir tikėjimo
Nežinau, koks bus kiekvienos jūsų istorijos kelias. Bet labai labai linkiu, kad vieną dieną ir jūs galėtumėte taip apsikabinti“, – rašė moteris.
Internautų reakcijos
Ši žinomos laidų vedėjos žinutė sulaukė itin šilto atgarsio – moterys komentaruose ėmė atvirai dalintis savo išgyvenimais. Vienos iš jų teigė, kad stebėdamos Daivos ir Adelės pavyzdį gavo daug viltį teikiančios jėgos:
„Mums pasisekė ir jau esam 21-erių metų. Labai dėkingi gydytojams, ypač reanimacijos skyriui ir tiems svarbiems albumams, kuriuos žiūrėjom ir tikėjom, kad ir mums pasiseks, operacija praeis sklandžiai, ten matėm ir Jus su Adelyte tame albume.“
Kiti sekėjai negailėjo moteriai bei jos dukrai gražių palinkėjimų: giria jų abiejų grožį ir stiprybę, linki nepriekaištingos sveikatos, laimės bei sėkmės ateityje, taip pat siunčia palaikymo žodžius visoms mamoms, kurios su neišnešiotais kūdikiais šiuo metu žengia tik pačius pirmuosius žingsnius.
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