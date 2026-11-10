Edita Užaitė įsiamžino kartu su užaugusia dukra Marija: panašumas – stulbinantis

Įspūdingais kadrais fotografė sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Emocinga fotosesija ir gilaus ryšio paieškos
Projektas, kuriame dalyvavo E. Užaitė su dukra, yra kuriamas kartu su juvelyru Vaidu Sapragonu („Sapregonas“). Kaip socialiniuose tinkluose pasakojo kūrėjai, ši fotosesija – tai kur kas daugiau nei paprastas papuošalų pristatymas.
„Už kiekvieno papuošalo slypi istorija. O mes šįkart pabandėme ją papasakoti per moteris, jų charakterius, žvilgsnius ir juvelyrikos detales“, – rašoma įrašuose.
Puslapio įrašuose taip pat atkreipiamas dėmesys ir į išskirtinį fotografės darbą: „Šį kartą – ne apie kūrinį ar papuošalą, o tai, kas slypi už kadro. Fotografo amatas kūrinio įamžinimo procese lygiai toks pat svarbus, kaip ir meistro darbas. Tinkamu kampu pagauti ir atskleisti gaminį, scenografija ir naratyvu sukurti reikiamą atmosferą geba ne kiekvienas.“
Nuotraukose matomos mama ir dukra subtiliai atskleidžia prisilietimo, artumo, prisiminimų ir iš kartos į kartą keliaujančių vertybių temą. Viena iš fotografės Jolantos Parafine pasidalintų nuotraukų sulaukė ypatingo palaikymo – po ja puikuoja jautrus apibūdinimas: „Viena kitos dalis. Jos abi nuostabios“.
Lino Ryškaus pokštas ir gerbėjų reakcijos
Nuostabūs kadrai nepaliko abejingų. Sekėjai negailėjo komplimentų, vadindami šį duetą nežemišku, o pačias nuotraukas – dieviškai gražiomis:
„Kažkas nežemiško. Mama ir dukra nerealaus grožio“;
„Dieviškai gražu“;
„Nuostabu“.
Visgi didelę šypseną sekėjams sukėlė po nuotrauka parašytas Editos vyro, žinomo režisieriaus Lino Ryškaus, komentaras. Humoro nestokojantis vyras pajuokavo:
„Kažkaip manęs trūksta. Truputį atskiesčiau tą perteklinį grožį.“
Tuo tarpu pati Edita Užaitė pasidžiaugė sklandžiu bendruoju darbu ir komandos dvasia, po akimirkomis palikdama trumpą, bet išraiškingą patvirtinimą: „Puiki mūsų komanda!!!“
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