J. Aniston neseniai atšventė savo 52-ąjį gimtadienį, tačiau jis, tikriausiai, nebuvo toks įsimintinas, kokį ji yra turėjusi praeityje.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. To dar nėra buvę: paskelbę apie skyrybas, Pittas ir Aniston vaikščiojo į pasimatymus ir nešiojo žiedus

Aktorė ir jos tuometinis vyras Bradas Pittas visus nustebino, kai 2005 metais paskelbė apie savo skyrybas. Jau tada sklido gandai, kad dėl skyrybų kaltas Bradas, mat jo susidomėjimas aktore Angelina Jolie, su kuria tuo metu vaidino filme, buvo tiesiog akivaizdus.

Vis dėlto tiek Jennifer, tiek ir Bradas visuomet tikino, kad iš tiesų jų skyrybose nėra įsimaišęs joks kitas žmogus.

Tačiau net jiems ir paskelbus apie skyrybas, poros draugai tikėjosi, kad jie dar susitaikys. Visi aplink galvojo, kad jų santuoka – be galo graži, o negana to, net ir jų susipažinimo istorija buvo be galo romantiška. Pasirodo, juos aklam pasimatymui suvedė… jų pačių agentai.

Taip pat tokias mintis, kad jiedu persigalvos, skatino ir tai, jog abu buvo vis dar pastebimi su vestuviniais žiedais, negana to, praėjus kelioms savaitėms po to, kai paskelbė liūdną žinią, jiedu dar ėjo kartu pavakarieniauti.

„Bradas ir Jennifer įėjo į restoraną besijuokdami ir susikibę už rankučių, abu atrodė be galo laimingi. Mes negalėjome patikėti. Atrodė, kad praėjusių kelių savaičių nė nebuvo. Visos vakarienės metu jie vienas nuo kito nesugebėjo nulaikyti rankų“, – sakė juos matęs šaltinis.

Netrukus pasirodė pranešimai apie tai, kad jie ėmė lankytis porų terapijoje, negana to, iš naujo pradėjo vaikščioti į pasimatymus – jie iš tiesų siekė viską atgaminti.

„Jie vis dar vienas kitą myli. Skyrybos – tarsi žingsnis atgal, siekiant pažiūrėti, ar jų santykiai baigti amžiams, ar dar ne. Jie vis dar ieško atsakymų, kuriuos suprasti ne taip lengva. Jie išliko be galo artimi“, – aiškino šaltiniai.

REKLAMA

Negana to, į visą šią dramą įsiterpė net ir B. Pitto močiutė, kuri tikino, kad pora dar ras kelią į vienas kito širdį. „Manau, kad tai – laikina. Bradas ir Jennfer yra labai gražūs žmonės. Jie visuomet būdavo tokie laimingi. Jie turi pernelyg daug meilės, kad galėtų ją taip išmesti. Jiems tereikia praleisti kiek laiko atskirai, kad suvoktų, kaip vienas kito ilgisi. Aš dėl to meldžiuosi“, – tikino aktoriaus močiutė, Betty Russell.

Ypatingai viskas gražu tapo tada, kai Bradas pranešė, kad tikrai vyks švęsti 37-ojo J. Aniston gimtadienio. Deja, būtent po to viskas pasikeitė, ir beveik po mėnesio, kovą, Jennifer pranešė norinti skirtis dėl nesuderinamų skirtumų.

Sunku patikėti, tačiau jau tą pačią dieną žiniasklaida pranešė apie tai, kad B. Pittas buvo užfiksuotas bebučiuojantis A. Jolie Palm Springse, kur turėjo pozuoti vienam žurnalui.

Tai, kad B. Pittas įsimylėjo A. Jolie, pastebėjo ir filmo „Mr and Mrs Smith“ prodiuseris Arnonas Milchanas. Pasirodo, kad jis netgi įspėjo apie tai Jennifer, nes ši iš pradžių tuo netikėjo. Galiausiai suvokusi, kad tai – tiesa, be galo įsiuto ir išmetė aktorių iš namų.