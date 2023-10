Vieną populiariausių vokalo grupių pasaulyje žiūrovai pasitiko ovacijomis. Antrąkart mūsų šalyje viešėjusi grupė neslėpė susižavėjimo Lietuvos sostine:

„Lankėmes Estijoje, Latvijoje ir norime pasakyti, kad jūsų miestas Vilnius – labai gražus“, – teigė Ursas Buhleris. Grupė „Il Divo“ koncerte ne tik pristatė naujausią savo albumą „For Once In My Life“, bet ir atliko visus populiariausius savo hitus.

Grupė „Il Divo“, debiutavusi 2004 m., akimirksniu sulaukė sėkmės. Debiutinis albumas „Il Divo“, kurio dainos skambėjo keturiomis kalbomis, pateko į perkamiausių albumų penketukus net 19-oje šalių, o aštuoniose iš jų užėmė pirmąją vietą.

REKLAMA

REKLAMA

Grupė tapo unikalaus populiariosios operos žanro lydere, pelniusia neprilygstamą pasisekimą visame pasaulyje.

Netrukus „Il Divo“ buvo pakviesta koncertuoti tokioms asmenybėms kaip JAV prezidentams George'ui Bushui, Billui Clintonui, Barackui Obamai ir net pačiai Anglijos karalienei.

REKLAMA

Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (11 nuotr.) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) +7 Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių) Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje (nuotr. Organizatorių)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Tarptautinė supergrupė „Il Divo“ surengė koncertą Vilniuje

Per savo karjerą „Il Divo“ pardavė daugiau kaip 30 milijonų įrašų. Grupės albumai 33 šalyse pelnė 160 auksinių ir platininių apdovanojimų. „Il Divo“ surengė šešias grandiozines gastroles, kurių metų koncertavo visose svarbiausiose pasaulio vietose, įskaitant Brodvėjaus sceną.

„Il Divo“ išleido dešimt studijinių albumų, du koncertinius albumus, vieną geriausių hitų rinktinę, taip pat daugybę specialių leidinių ir duetų su kitais atlikėjais, tokiais kaip Celine Dion, Toni Braxton, Kristin Chenoweth ar Michaelas Ballas ir daugeliu kitų.

REKLAMA

REKLAMA

Naujausias grupės albumas „For Once In My Life: A Celebration Of Motown“ yra solidus ir džiaugsmingas grupės dainų albumas – kelionė į nesenstančią klasiką iš legendinių įrašų kompanijos „Motown Records“ saugyklų.

Pasauline sensacija tapsančią grupę „Il Divo“ 2003 m. atrado ir globojo TV laidų vedėjas, verslininkas ir įrašų prodiuseris, populiarių talentų šou „The X Factor“ ir „Got Talent“ frančizių kūrėjas Simonas Cowellas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Grupėje „Il Divo“ dainavo šveicarų tenoras Ursas Buhleris, prancūzų tenoras Sebastienas Izambardas, amerikiečių tenoras Davidas Milleris ir ispanų baritonas Carlosas Marinas. 2021 m. pabaigoje tęsiant pasaulines gastroles grupė netikėtai tragiškai neteko Carloso Marino.

Pirmą kartą per savo 18 metų grupės nariai susidūrė su dilema, ar tęsti savo veiklą, ar ją nutraukti. Galiausiai, Davidas, Ursas ir Sebastienas apsisprendė tęsti, taip pagerbdami savo prarasto brolio Carloso atminimą.

REKLAMA

Gastrolės, anksčiau vadintos „For Once In My Life Tour“, buvo pervadintos į „Greatest Hits Tour“ ir kiekvienas turo vakaras buvo skirtas atiduoti duoklę neįtikėtinai karjerai, kurią „Il Divo“ dalijosi su Carlosu Marinu.

Prieš „Il Divo“ trejeto koncertuose prisijungė specialus kviestinis vokalistas, meksikiečių kilmės amerikiečių baritonas Stevenas LaBrie, kuris lydi grupę ir naujausiose „A New Day Tour“ gastrolėse.