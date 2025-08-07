Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP viešuosius pirkimus laiminčios Duchnevičiaus sutuoktinės verslas gavo 150 tūkst. eurų

2025-08-07 08:02 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 08:02

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metu laimi socialdemokrato Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“, rašo „15min“.

Robertas Duchnevičius (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metu laimi socialdemokrato Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“, rašo „15min“.

54

Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchevičius.

Tiesa, tiek politikas, tiek J. Šimanska, tiek politikas tokią informaciją neigia.

„Na, nejuokaukit. Žinoma, kad ne. Mes jau nerizikuotume taip“, – „15min“ kalbėjo „Eurovaldymas“ vadovė. 

Jai antrino ir pats R. Duchnevičius.

„Tai gal ji su mano kompu rengė. Žinot, kompiuteris tai gali būti ir bendras. Tai ir pas mane yra su jos kompiuteriu kokie nors dokumentai rengiami. Čia jokios naujienos man nepasakysit“, – sakė jis.

Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.

R. Duchnevičius buvo laikytas vienu iš kandidatų į naujuosius premjerus. Vis tik trečiadienį prieš LSDP prezidiumo posėdį jis pranešė nesieksiantis Vyriausybės vadovo posto. 

Socialdemokratai posėdyje nusprendė į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

Nuo praėjusios savaitės pabaigos buvo aptarinėjamos keturios potencialios kandidatūros – Jonavos rajono meras, laikinasis partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas, laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė bei Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius. Tiesa, tiek M. Sinkevčius, tiek R. Duchnevičius iš kovos dėl premjero posto pasitraukė dar prieš susirenkant socialdemokratų valdybai. Savo ruožtu J. Olekas iš kovos pasitraukė paskutinę minutę. 

Šios savaitės pradžioje LSDP skyriai taip pat iškėlė ir laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio bei švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjo Rimanto Vaitkaus kandidatūras. Pastarasis iškart pareiškė neplanuojantis kandidatuoti, o E. Sabutis trečiadienį pranešė pasiryžęs partijos viduje siekti ministro pirmininko posto. Visgi, diskusijų prezidiume metu pastarasis atsiėmė savo kandidatūrą.

ELTA primena, kad po G. Paluckui nusprendus pasitraukti, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, jis, laikinai vadovaujamas finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą iki tol, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.

Faktas
Faktas
2025-08-07 08:42
Mums niekas nebaisu, kadangi buvome išsirinkę prezidente Burokevičiūtę, kuri visą gyvenimą dirbo Maskvai!
Atsakyti
Buhalterė
Buhalterė
2025-08-07 08:14
Socdemų partijos buhalterinę ataskaitą turi rengti ne socdemų įmonės o konservatorių įmonės. Tada tai bus patriotiška
Atsakyti
ALHENAS
ALHENAS
2025-08-07 08:08
PARODYKIT SOCBEBRA BE SKELETO
Atsakyti
