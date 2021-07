Šventinėje TV programoje – iškilmingas himno giedojimo renginys, krepšinis ir „Simpsonų“ filmas

09.50 val. per TV3 filmas „Heida“. Tai – jautri istorija apie našlaitės, kuri vis neranda sau vietos, gyvenimą. Anksčiau su teta gyvenusi Heida persikrausto į Šveicarijos Alpes, kur apsistoja savo senelio namuose. Ji – guvi, energinga ir kupina gyvybės, o štai senelis – ganėtinai šaltas ir atšiaurus. Vis dėlto netrukus mergaitė pavergia net ir jo širdį. Vis dėlto kartais mergaitė ima ilgėtis miesto, mokyklos ir bendraamžių, tad netrukus ji iškraustoma ir vėl – dabar mergaitė apsigyvena prabangiuose namuose mieste, Frankfurte, bei susidraugauja su irgi mamos neturinčia Klara. Heida bando prisitaikyti prie visų etiketo taisyklių, deja, senelio ilgesys ir kalnų šauksmas vis dažniau paliečia jautrią mergaitės širdį…

14.20 per TV3 „Simpsonų filmas“. Mylimiausi visų laikų animacinio filmuko herojai šiandien dovanoja žiūrovams kur kas ilgesnę, bet be galo šmaikščią patirtį su „Simpsonų filmu“! Kaip visuomet nerangus Homeris netyčia sukelia ekologinę katastrofą, dėl ko viso miesto likimas pakimba ant plauko. Ar pavyks jam išgelbėti sau brangius žmones? Ar miestelis ir jo gyventojai ir vėl grįš prie įprasto gyvenimo ritmo? Visi atsakymai į klausimus bei legendinis Homerio augintinis kiaulė-voras – jau šiandien per TV3!

19.30 val. per TV3 ir TV3 Play – iškilmingas renginys „Tautiškos giesmės giedojimas“. Jau 12 metų iš eilės TV3 žiniasklaidos grupė gali džiaugtis prisidedanti prie visos šalies ir už jos ribų lietuvius vienijančio reiškinio – per Valstybės dieną, liepos 6-ąją, giedamo himno. Kiekvienais metais per šventę 21 valandą vakaro giedamas himnas – tradicija, kuri lietuvius išskiria nuo kitų tautų. Esame vieninteliai, kurie tai daro tuo pačiu metu visame pasaulyje. Šiais metais himną giedoti lietuviai kviečiami net iš dviejų skirtingų vietų. Svarbiausias renginys, himno giedojimas ir įspūdinga koncertinė programa įvyks Trakų apžvalgos aikštelėje priešais Salos pilį. Renginio programoje – sportininkams palaikyti skirta nauja Vido Bareikio daina, SKAMP, Saulius Prūsaitis, pasiilgtų „X faktoriaus“ ir „Didžiojo šou burbulo“ dalyvių pasirodymai bei daugelis kitų visai šaliai žinomų atlikėjų. Įspūdingo renginio vedėjais taps Mindaugas Stasiulis ir Donata Račaitė. Tie, kuriems Trakai – ne pakeliui, labai laukiami pasirodyti sostinėje, Vinco Kudirkos aikštėje – tradiciškai čia taip pat nuo 21 val. bus giedamas himnas.

14.55 val. per TV6, naujienų portale tv3.lt ir TV3 Play – pasaulio vaikinų (U-19) krepšinio čempionatas. Lietuva – Japonija. Liepos 3-iąją, Lietuvos jaunimo rinktinė (U19), pradėjo kovą pasaulio krepšinio čempionate, vykstančiame Latvijoje. Tai – vienintelis jaunimo krepšinio čempionatas, kuris vyksta šiemet, tad rinktinės kapitonas Augustas Marčiulionis neslepia, jog atsakomybės ir spaudimo taip pat yra daugiau. Čempionate iš viso dalyvauja 16 komandų – absoliučiai visos jų žengs į aštuntfinalį ir ten žais su kitų grupių ekipomis. Poros bus sudarytos pagal užimtas vietas. Pirmąsias rungtynes prieš Kanados ekipą lietuviai pralaimėjo, tačiau vėliau sekusiose su Senegalu jiems pavyko išplėsti pergalę 78:73. Kaip rinktinei seksis šiandien, žaidime su Japonija, stebėkite tiek TV3 Play, tiek ir naujienų portale tv3.lt!

21 val. per TV8 – romantinis filmas „Daktaras ir 3 moterys“. Senąjį gydytoją pakeitęs žavusis daktaras Naelis Rajenas netrukus tampa miesto susižavėjimo ir traukos objektu. Ypatingai jo atsiradimu nesidžiaugia Helena, kuri ruošiasi savo vestuvėms. Ir nors ji yra įsitikinusi, kad savo būsimą vyrą Edvardą myli, Naelis – sena jos meilė, kurio niekaip negali išmesti iš galvos, kad ir kaip dėl to stengtųsi. Negana to, atsitiktinumo dėka, jie ir vėl netyčia pasibučiuoja, o tai galutinai sujaukia Helenos mintis. Tačiau čia – dar ne viskas. Netrukus į miestelį atvyksta dar dvi moterys, kurios tikina esančios gydytojo žmonomis. Kokia paslaptis iš tiesų gaubia Naelio gyvenimą, ir kokį sprendimą priims Helena?