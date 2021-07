Naujas realybės šou, krepšinio rungtynės ir intriguojančios premjeros – įtraukianti programa kartu kiekviename žingsnyje

Liepos mėnesio žvaigždėse – ir nauji projektai, ir sportas, ir romantiniai serialai.

Laida „La maistas. Vasara“ – per TV3 Play ir TV3. Tikriausiai daugelis sutiktų, kad maistas gamtoje tampa netgi dar skanesnis, o jei jį gamina profesionalus virtuvės šefas iš Italijos – Gian Luca Demarco – tuomet abejonių dėl puikių pietų ar vakarienės tikrai nelieka. Charizmatiškasis laidos vedėjas, niekuomet žodžio kišenėje neieškantis Gian Luca nuo liepos pradžios bus pasirengęs padaryti jūsų artimam žmogui staigmeną. Susitikęs su laidos herojumi, virtuvės šefas vėliau su juo leisis į kelionę pas jo šeimą ar kitą brangų žmogų, su kuriuo kartu gamins paprastą, vasarišką, tačiau be galo gardų patiekalą. Taip pat žiūrovai turės puikią galimybę pamatyti, kokias gėrybės patiekalams galėtų panaudoti iš savo pačių sodo, kad jie būtų sveiki ir kuo įmanoma šviežesni. Galiausiai Gian Luca, garsėjantis savo receptais, neretai patiekalams suteiks ir taip visų mėgstamo itališko prieskonio. https://bit.ly/36sseMJ

Realybės šou „Meilė be sienų“ – per TV3 Play, TV3 ir Go3. Naujasis tarptautinis, dvi šalis – Lietuvą ir Ukrainą – sujungsiantis TV3 ir Go3 projektas, jau nuo liepos pradžios kviečia pasinerti į meilės, užburiančio flirto ir netikėtumų kupiną kelionę, kartu su jokių kliūčių neribojamos meilės ištroškusiais dalyviais. Įspūdingos gražuolės ukrainietės į Lietuvą atvyksta siekdamos tik vieno – ir vėl patikėti meile. Moterys svajoja apie vyrą, kurio jausmais neabejotų, ir pačios žada jam atsakyti identiškai. Visos jos – išsilavinusios, be proto žavios, pasiilgusios tikrų jausmų, ir, svarbiausia, meilės. Lietuviai vyrai, kurie taip pat svajoja apie antrąją pusę, čia ieškos ne ką mažiau įspūdingos gražuolės, kurią papirktų savo šypsena, komplimentais bei galėtų apdovanoti savo simpatijomis. Kas pasakė, kad jūsų išrinktasis ar išrinktoji būtinai turi būti iš Lietuvos? Juk jausmų kalbą supranta visi… https://bit.ly/3xkrVzh

Serialas „Baltas melas“ – per TV3 Play. Tai – širdžiai mielas serialas, o kartu – ir dovana visiems meilės istorijų gerbėjams. Kai žmona palieka Nejatą, šis, jausdamas širdgėlą, nesugeba pripažinti to dukrai ir ima kurti istorijas, kodėl motina nebegyvena su jais. Tačiau mergaitei augant, meluoti darosi vis sunkiau ir sunkiau… Gyvenimiškose kryžkelėse įstrigęs Nejatas visiškai netikėtai susipažįsta su Suna. Vos šiai tapus jo ir jo dukros gyvenimo dalimi, visų likimai ima keistis – Nejatas nebeatpažįsta pats savęs. Ir kas galėjo pagalvoti, kad Nejatas ir Suna ims žaisti malonų žaidimą, kurio nesitikėjo?…

Pasaulio jaunimo (U19) čempionatas – per TV3 Play ir TV6. Liepos 3-iąją, Lietuvos jaunimo rinktinė (U19), pradėjo kovą pasaulio krepšinio čempionate, vykstančiame Latvijoje. Tai – vienintelis jaunimo krepšinio čempionatas, kuris vyksta šiemet, tad rinktinės kapitonas Augustas Marčiulionis neslepia, jog atsakomybės ir spaudimo taip pat yra daugiau. Anot kapitono, vieni žaidėjai prisijungė anksčiau, kiti sezonus baigė vėliau, tačiau su panašios sudėties rinktine dalyvauta jau ne viename čempionate, o tai viską kiek palengvina. Pirmąsias rungtynes prieš Kanados ekipą lietuviai pralaimėjo, tačiau vėliau sekusiose su Senegalu jiems pavyko išplėsti pergalę. Kaip rinktinei seksis ateityje, stebėkite tiek TV3 Play, tiek ir naujienų portale tv3.lt! https://bit.ly/3qL1Fvt

Serialas „Čigonaitė“ – per TV3 Play ir TV8. Pagrindinis serialo veikėjas Maksimas – gudrus, šarmingas ir tiesiog toks, kuriam neįmanoma atsispirti. Vyras atsidavęs mokslams ir tai laiko svarbiausiu savo uždaviniu. Įkalbėtas bendramokslės Liubos, kartu su ja Maksimas atvyksta reikalingos informacijos savo moksliniams darbams rinkti į kaimą. Tačiau jis nežino, jog moteris atvykti čia, pas jos tetą, skatino ne šiaip… Liuba – beprotiškai įsimylėjusi Maksimą, ir padarytų viską, kad tik gautų jo meilę ir pripažinimą. Moteris svajingai tikisi, kad jiems praleidus daugiau laiko jos šeimos namuose, Maksimas pagaliau šiltus jausmus pradės jausti ir jai. Deja, prieš likimą nepakovosi… Anksčiau meile nė netikėjęs Maksimas kaime sutinka žavią čigonaitę Radą. Mergina, didžiausiam Liubos skausmui, netrukus visiems laikams pavergia Maksimo širdį, o jų šilti jausmai ima keisti ne tik jų pačių, bet ir visų su jais susijusių serialo personažų likimus. Ar pavyks Liubai paveikti Maksimą? O gal šis bus pasiruošęs atsisakyti savo gražių tikslų ir leisis į meilės sūkurį su savo simpatija Rada? https://bit.ly/3h7t7yP

„Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės – per TV3 Play, TV6 ir naujienų portale tv3.lt. Palangoje liepos 14-17 dienomis organizuojamos „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės jau tapo nuo vasaros neatsiejamu renginiu, kasmet į vieną vietą suburiančiu automobilių ir adrenalino gerbėjus. Tiesa, šiais metais dalyvių laukia net ir dar didesnė konkurencija – šiuo metu norą dalyvauti pagrindinėse lenktynėse išreiškė jau 36 komandos. Šiais metais lenktynėse netruks ir naujovių – pirmą kartą lenktynių festivalio pramogų gamą papildysiančių 4x4 trialo ir išskirtinių, istorinių automobilių lenktynių dalyviai bei jų varžybos. Kasmet vis labiau populiarėja tradicinės 108 km moterų iššūkio varžybos, kurias kartu su lenktynių organizatoriais rengia moterų televizija TV8. Dar viena neatsiejama lenktynių dalis – drag‘o (traukos) varžybos. Lenktynės Palangoje minėtą liepos savaitgalį tampa tikru traukos centru, o tiems, kurie į lenktynes negalės atvykti gyvai, svarbiausius įvykius nuolat nušvies ir TV3 žiniasklaidos grupė – TV6, internetinė vaizdo platforma TV3 Play ir naujienų portalas tv3.lt. https://bit.ly/36bXv6n

