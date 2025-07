Pomidorų derlius padvigubės: išdavė aukso vertės patarimus

Liepos mėnuo – tai metas, kai daugelis sodininkų nuima pirmąjį pomidorų derlių. Tačiau tai taip pat labai pavojingas laikotarpis, nes šiuo metų laiku orai dažnai keičiasi: šiltą saulę staiga pakeičia lietus. Tokie permainingi orai daro pomidorų augalus itin pažeidžiamus, rašoma express.co.uk.

Pomidorų maras – grybelinė liga, prasidedanti nuo mažų tamsių dėmelių ant pomidorų lapų. Liga plinta greitai ir, jei užkrečia dirvą, ją gali būti sunku išnaikinti – infekcija gali sugrįžti net ir kitais metais, paveikti ir naujai pasodintus augalus.

Tačiau, pasak sodininkystės ekspertų Jimo ir Mary Competti iš „Simple Garden Life“, šios problemos galima lengvai išvengti tiesiog panaudojant natūralų mulčią, kurio greičiausiai jau turite savo kieme.

Jie pataria dirvą aplink pomidorus mulčiuoti, nes tai apsaugo nuo maro plitimo: „Kai augalai užsikrečia, užkratas gali išlikti dirvoje daugelį metų. Jei dirvožemis neuždengtas, sporos gali patekti ant apatinių lapų, kai lyja ar laistome pomidorus.“

Padengus dirvą storu mulčio sluoksniu, šios sporos uždengiamos, o vandens purslai nepaskleis jų ant augalų. Mulčias sukuria fizinį barjerą, kuris apsaugo pomidorus nuo grybelinių ligų.

Kaip mulčiuoti pomidorus?

Vienas efektyviausių ir paprasčiausių mulčių – tai nupjauta žolė. Vejos likučiai, likę po pjovimo, puikiai tinka, nes jie yra pakankamai stori, kad sustabdytų lietaus ar laistymo vandens purslus ir sumažintų užsikrėtimo riziką.

Be to, nupjauta žolė padeda dirvožemiui išlaikyti drėgmę – taip palaikoma pastovi hidratacija, kuri ypač svarbi per sausras.

Tai ne vienintelis jos privalumas. Ekspertai pažymi, kad žalia nupjauta žolė, naudota pirmą kartą, padeda praturtinti dirvą azotu – pagrindine maistine medžiaga, reikalinga lapų augimui.

Azotas yra daugelio trąšų pagrindas, todėl toks natūralus priedas ne tik saugo nuo ligų, bet ir stiprina augalą, leidžia jam sukaupti daugiau energijos vaisiams formuoti.

Sezono pradžioje taikant tokią priemonę, pomidorai formuoja stipresnius stiebus ir lapus – o tai reiškia, kad vaisiai išauga didesni ir sultingesni.

Tačiau svarbu nepamiršti atsargumo priemonių: venkite naudoti žolę, kuri buvo apdorota cheminėmis medžiagomis ar pesticidais.

Viskas, ką reikia padaryti – aplink kiekvieną pomidorą paskleisti ploną sluoksnį sausos nupjautos žolės.

Tai paprasta, veiksminga ir visiškai natūrali apsauga, kuri padės pomidorų augalams išlikti sveikiems visą šiltąjį sezoną.