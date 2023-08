Šventę nuo rudens kiekvieno namuose pasiryžęs sukurti Gian Luca: „Laukia geriausia naujiena“

O naująjį rudens sezoną Gian Luca pasitinka su didelėmis naujienomis – pasiruoškite patirti dar daugiau skonių!

Įvaizdinis laidos anonsas:

„Šiemet žiūrovų laukia geriausia naujiena, kurios nesitikėjau ir pats – kad visų mūsų mylimą ir nuostabią Lietuvą nuo šiol sekmadieniais galėsime pažinti dvigubai ilgiau! Žiūrovų laukia dar gilesni bei išsamesni pokalbiai su augintojais, dvigubai daugiau receptų bei naudingi patarimai apie tai, ką auginti, o vėliau – kaip ir su kuo tai valgyti“, – intriguoja jis.

Vasarą pailsėjęs, Gian Luca į naują sezoną žengia su didžiuliu noru pažinti ir pasidalinti tuo su visais stebėtojais: „Kadangi mėgstu medų, labiausiai laukiu lankytis pas bitininkus ar tuos, kurie... kolekcionuoja pomidorus! Esu tikras, kad šį sezoną bus ne tik įdomu, bet ir visi kartu nemažai išmoksime.“

Ne paslaptis, kad įkvėptas to, ką pamatė lietuvių ūkiuose, dalį gėrybių virtuvės šefas užsimojo auginti ir savo namuose. Tiesa, čia pomidorų, agurkų, prieskoninių žolelių, moliūgų, cukinijų ir vaisių auginimu rūpinasi ne jis pats, o jo žmona Eglė – žinomam vyrui belieka visa tai nuskinti ir vėliau savo šeimai paruošti itališku prieskoniu gardintus lietuviškus patiekalus.

O kokius kitus lietuviškus produktus visuomet būtų galima rasti Gian Lucos virtuvėje? „Mano namuose visuomet rastumėte varškės sūrio, grikių medaus, o jei būna šilta – šaldytuve kas antrą dieną laukia ir šaltibarščiai. Taip pat mano namuose visuomet gausu ir raugintų agurkėlių ar kopūstų, tačiau šie lietuviški produktai – vieni iš nedaugelio, kuriuos labai mėgsta mano šeima, tačiau man pačiam prisijaukinti vis dar nepavyksta…“ – pripažįsta Gian Luca.

Visai kitaip yra su mūsų šalyje randamais sūriais. Nors galėtų pasirodyti, kad su gimtąja Gian Lucos Italija lietuviai lygintis negalėtų, virtuvės šefas atskleidžia, kad mes nustebinti gebame ir čia. O kai kurių mūsų šalyje randamų sūrių skoniai Gian Lucą žavi ypač.

„Manau, kad pats nuostabiausias yra šviežias ožkų sūris. Tačiau Lietuvoje gali nustebinti daug kas – jau ir praėjusiais metais sužinojau, kiek mažų augintojų tampa gamintojais, ir kokią didelę produkciją jie gali pasiūlyti! Pavyzdžiui, praėjusiais metais lankiausi pas ūkininkę, kuri man pasiūlė padegustuoti net 25 savo gaminamus sūrius, iš kurių – ne vienas saldus. Ir nors man tai neįprasta, neslėpsiu, kad jau pamėgau ir jį“, – pasakoja jis.

Tiesa, patys lietuviai, anot Gian Lucos, lengvą priklausomybę daugiau jaučia kitokiam maistui. Tai – česnakai, burokai ir netgi krapai. „Tiesa, yra ir dar kai kas, prie ko dar nepriprantu. Pavyzdžiui, silkė. Nepaisant to, jau ir pats esu su ja gaminęs patiekalus!“ – pasakoja jis.

O dar daugiau nei Lietuvos ūkininkų užauginama produkcija, Gian Lucą žavi ir šiltas jų bendravimas, neretai peraugantis į gražią, ne vienerius metus besitęsiančią tarpusavio draugystę.

„Lietuvos ūkininkai – iš tiesų labai šilti žmonės, su kuriais pratęsiame ryšį net ir pasibaigus laidai. Pavyzdžiui, daugybę produktų, kuriuos naudoju savo restorane, užaugina būtent jie. Neįsivaizduojate, kaip smagu lankytis pas šalies ūkininkus – jie be galo dosnūs, svetingi, mielai dalijasi savo patarimais, siūlo visko paragauti, organizuoja bendrus pietus, atskleidžia paslaptis ir plačiai atveria namų duris. Tai – žmonės, kurie iš tiesų moka sukurti šventę!“ – atvirauja jis.

Būtent tokį šventės jausmą, keliaudamas po Lietuvą, patiria ir pats Gian Luca – tiek tuomet, kai pirmąkart kartu su visa šeima dalyvavo bulviakasyje, tiek ir tada, kai gamino daugybės kantrybės pareikalavusį šimtalapį.

„Su TV3 visuomet smagu – vien jau įvaizdinio laidos anonso filmavimas padovanojo tiek juoko ir gerų emocijų! Tiesa, neapsiėjome ir be nesklandumų – kadangi per vasarą kiek pastorėjau, tautiški drabužiai, su kuriais turėjau filmuotis, tapo kiek per maži… Ir nors tai sukėlė daug šypsenų, dar smagiau buvo tada, kai visi kartu šokome ir dainavome – tiek lietuviškai, tiek itališkai. Tokios geros emocijos lieka tikrai ilgam“, – sako Gian Luca.

Laida „La maistas“ su Gian Luca Demarco – nuo naujojo sezono tik per TV3!