Švedų seriale suvaidinusiam Kęstučiui Jakštui – neįtikėtina žinia

„Sunku patikėti, kad pasauliniame aktorių reitinge vienas vaidmuo tave gali kilstelėti aukštyn ne per kelias pakopas, o per milijoną“, – sako aktorius Kęstutis Jakštas. Interneto filmų platformose jau galima pamatyti švedų komandos pagal tikrus įvykius sukurtą mini serialą „Viskis su ledu“ (angl. „Whiskey On The Rocks“), režisierius Björnas Steinas. Lietuvių aktorius jame suvaidino vieną iš trijų svarbiausių to meto politikų – Sovietų Sąjungos vadovą Leonidą Brežnevą.