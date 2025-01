Garsų aktorių pagrobė ginkluoti plėšikai: reaguoti teko žaibiškai

48 metų „Šerloko“ žvaigždė filmavosi BBC mini seriale „Iki žemės pakraščių“ (To the Ends of the Earth BBC), kai jį, „Emmerdale“ aktorę Denise Black, kuri taip pat vaidino seriale, ir dar vieną draugą Pietų Afrikoje apiplėšė ir pagrobė šešių ginkluotų vyrų gauja.

Jis atskleidė, kad trijulė buvo įgrūsta į pagrobėjų automobilio bagažinę ir priversta kelias valandas važinėti aplink.

Incidentas darė įtaką

Trijų vaikų tėvas, kuriam tuo metu buvo apie 20 metų, sakė, kad šis incidentas jį iš esmės pakeitė ir „suteikė jam laiko pojūtį, bet nebūtinai gerą“.

Žurnalui „Variety“ atvirai pasakodamas apie šį išbandymą, Londone gimęs vyras taip pat sakė, kad vis dar išgyvena dėl to, kas įvyko.

„Dėl to tapau nekantrus gyventi ne tokį įprastą gyvenimą ir vis dar su tuo nekantrumu susiduriu“, - sakė jis.

Tuo metu aktorius buvo pasirodęs tik keliose televizijos laidose, kol gavo pagrindinį Edmundo Talboto vaidmenį BBC Williamo Goldingo romano „Į žemės pakraščius“ ekranizacijoje kartu su Denise, Jarred Harris ir Samu Neillu.

Šis incidentas taip pat pavertė jį adrenalino maniaku, mėgstančiu ekstremalų sportą ir drąsią veiklą, pavyzdžiui, šuolį su parašiutu.

„Tai privertė mane pagalvoti, kad bet kurią akimirką galiu mirti“, - sakė jis. „Aš šokau iš lėktuvų, rizikavau visaip. Tačiau, išskyrus tėvus, tuo metu neturėjau jokių tikrų išlaikytinių.“

Benediktas 2015 m. vedė savo ilgametę partnerę, teatro režisierę Sophie Hunter, ir dabar jie turi tris vaikus: devynerių Christopherį, septynerių Halą ir šešerių Finną. Būdamas vyru ir tėvu, jis sakė, kad jo ekstremalų gyvenimo būdą tai grąžino į realybę.

„Aš žvelgiau mirčiai į akis. Dėl to man tapo lengviau suprasti, kas slypi po viskuo. Ir susitaikiau su tuo, kad tai yra visų mūsų istorijų pabaiga“, - dalijosi jis.

2013 m. vyras žurnalui „The Hollywood Reporter“ papasakojo, kad sprogus automobilio padangai trijulė nuoširdžiai bijojo dėl savo gyvybės, nes buvo tikrinama, ar jie neturi pinigų, narkotikų ir ginklų.