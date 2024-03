Sunkiai serganti Celine Dion įsiamžino su šeima: parodė tris sūnus

55-erių kanadiečių dainininkė paminėjo tarptautinę retos neurologinės būklės dieną ir šia proga socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka, kurioje ji užfiksuota su savo trimis sūnumis.

Celine Dion prakalbo apie sunkią ligą

Įraše ji siuntė padrąsinimo žodžius kitiems, gyvenantiems su autoimuniniu sutrikimu ir atskleidė, kad yra pasiryžusi vieną dieną grįžti į sceną ir gyventi kuo normalesnį gyvenimą.

Nuotraukoje C. Dion šypsosi apglėbusi du savo vaikus, o trečiasis sėdi priešais ją. Visi jie pozavo ant lenktynių pakylos su trofėjais.

„Šiandien pasaulis mini Tarptautinę SPS informuotumo dieną. Kaip daugelis iš jūsų žinote, 2022 m. rudenį man buvo diagnozuotas sustingusio žmogaus sindromas (SPS). Bandymas įveikti šį autoimuninį sutrikimą buvo viena sunkiausių patirčių mano gyvenime, tačiau aš ir toliau esu pasiryžusi vieną dieną grįžti į sceną ir gyventi kuo normalesnį gyvenimą.

Esu labai dėkinga už savo vaikų, šeimos, komandos ir visų jūsų meilę bei palaikymą! Noriu nusiųsti savo padrąsinimą ir paramą visiems žmonėms visame pasaulyje, kuriuos paveikė SPS. Noriu, kad žinotumėte, jog galite tai padaryti! Mes galime tai padaryti! Su meile, Celine“, – rašė ji socialiniame tinkle.

Primename, kad C. Dion, kurios žinomiausi hitai yra „My Heart Will Go On“, „Think Twice“ ir „It's All Coming Back To Me Now“, sulaukė audringų ovacijų, kai praėjusį mėnesį pasirodė „Grammy“ apdovanojimuose, įteikdama metų albumo prizą.

Šių metų pradžioje buvo paskelbta, kad naujame „Prime Video“ dokumentiniame filme bus išsamiai aprašyta jos kova su SPS ir tai, ką ji padarė, kad galėtų toliau koncertuoti. Filme „Aš esu: Celine Dion“, kurį daugiau nei metus filmavo „Oskarui“ nominuota režisierė Irene Taylor, žadama atskleisti svarbų žvaigždės gyvenimo laikotarpį.

Per 40 metų trunkančią karjerą C. Dion pardavė daugiau nei 250 milijonų albumų, pelnė penkis „Grammy“, du „Oskarus“ ir „Billboard Music Award“ apdovanojimą „Ikona“ už viso gyvenimo pasiekimus.