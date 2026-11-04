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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Sulaukęs sekėjos komentaro Naglis Šulija į jį atsakė su humoru: įrašas plinta žaibiškai

2026-11-04 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinomas Lietuvos meteorologas, astrologas ir TV3 žinių orų pranešėjas Naglis Šulija pasidalijo burnoje tirpstančios kiaušinienės receptu, kuri ne tik gardi, bet ir soti. Tiesa, prieš pasidalydamas receptu, jis šmaikščiai atsakė į vienos sekėjos kandų komentarą.

Žinomas Lietuvos meteorologas, astrologas ir TV3 žinių orų pranešėjas Naglis Šulija pasidalijo burnoje tirpstančios kiaušinienės receptu, kuri ne tik gardi, bet ir soti. Tiesa, prieš pasidalydamas receptu, jis šmaikščiai atsakė į vienos sekėjos kandų komentarą.

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Šiuo receptu jis pasidalijo socialiniuose tinkluose ir sutiko juo pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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FOTOGALERIJA. Naglis Šulija dalijasi kiaušinienės receptu

Kiaušinienė pagal Naglį

„Saugokite savo kiaušinienę“, – tokio komentaro yra sulaukęs N. Šulija, į kurį jis atsakė šmaikščiu vaizdo įrašu.

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„Kai kurios mūsų sekėjos socialiniuose tinkluose nuogąstauja dėl mūsų kiaušinienės ir siūlo ją nepaprastai saugoti. Turiu pasakyti, kad taip, su mūsų kiaušiniene viskas gerai“, – pradėdamas vaizdo įrašą sakė N. Šulija.

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Tuomet N. Šulija į dubenėlį įmušė keturis kiaušinius, pagardino juos žiupsneliu svanietiškos druskos ir viską gerai išplakė.

„Gera kiaušinienė turi būti gerai išplakta“, – pabrėžė jis.

Pasak TV3 žinių orų pranešėjo, kiaušinienę jis įprastai kepa ant sviesto.

Tuomet Naglis patiekalą gardino supjaustytais pomidoriukais, tarkuotu sūriu, supjaustyta dešryte ir alyvuogėmis. Visus ingredientus jis bėrė į vieną pusę.

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„Kai kepimo procesas pažengė į priekį, tada beriame pomidoriukus, sūriuką, dešrytę, alyvuoges.“

Subėręs ingredientus, jis perlenkė kiaušinienę per pusę.

„Uždengiame ir dar pakepame kokią minutę“, – sakė Naglis.

Iškepusią kiaušinienę jis perpjovė pusiau ir padalijo į dvi lėkštes. Prie šio patiekalo Naglis rekomenduoja valgyti daržoves:

„Tuomet kiaušinienę patiekiame su daržovėmis, o ant jų dar galima purkštelėti balzamiko acto, kad būtų gardžiau.“

Vaizdo įrašą stebėkite straipsnio viršuje.

 

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