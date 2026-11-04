Sulaukęs sekėjos komentaro Naglis Šulija į jį atsakė su humoru: įrašas plinta žaibiškai

Šiuo receptu jis pasidalijo socialiniuose tinkluose ir sutiko juo pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kiaušinienė pagal Naglį
„Saugokite savo kiaušinienę“, – tokio komentaro yra sulaukęs N. Šulija, į kurį jis atsakė šmaikščiu vaizdo įrašu.
„Kai kurios mūsų sekėjos socialiniuose tinkluose nuogąstauja dėl mūsų kiaušinienės ir siūlo ją nepaprastai saugoti. Turiu pasakyti, kad taip, su mūsų kiaušiniene viskas gerai“, – pradėdamas vaizdo įrašą sakė N. Šulija.
Tuomet N. Šulija į dubenėlį įmušė keturis kiaušinius, pagardino juos žiupsneliu svanietiškos druskos ir viską gerai išplakė.
„Gera kiaušinienė turi būti gerai išplakta“, – pabrėžė jis.
Pasak TV3 žinių orų pranešėjo, kiaušinienę jis įprastai kepa ant sviesto.
Tuomet Naglis patiekalą gardino supjaustytais pomidoriukais, tarkuotu sūriu, supjaustyta dešryte ir alyvuogėmis. Visus ingredientus jis bėrė į vieną pusę.
„Kai kepimo procesas pažengė į priekį, tada beriame pomidoriukus, sūriuką, dešrytę, alyvuoges.“
Subėręs ingredientus, jis perlenkė kiaušinienę per pusę.
„Uždengiame ir dar pakepame kokią minutę“, – sakė Naglis.
Iškepusią kiaušinienę jis perpjovė pusiau ir padalijo į dvi lėkštes. Prie šio patiekalo Naglis rekomenduoja valgyti daržoves:
„Tuomet kiaušinienę patiekiame su daržovėmis, o ant jų dar galima purkštelėti balzamiko acto, kad būtų gardžiau.“
Vaizdo įrašą stebėkite straipsnio viršuje.