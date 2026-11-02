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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Naglis Šulija 2 ženklams žada didelę sėkmę: pasitikrinkite, ar tai jūs

2026-11-02 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 20:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Įžengėme į paskutinįjį rudens mėnesį. Smalsu, ką atneš pirmoji lapkričio savaitė? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Įžengėme į paskutinįjį rudens mėnesį. Smalsu, ką atneš pirmoji lapkričio savaitė? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

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Saulė toliau keliauja atidžiu, įdėmiu ir jokių kompromisų pripažinti nenorinčiu Skorpiono ženklu. Kol Saulė čionai, ji ir mus mokys, kad viskas yra tiksliai taip, kaip yra ir viskas turi būti taip, kaip turi būti. Ir ne kitaip.

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Nakties šviesulys Mėnulis dabar dyla ir lygiai po savaitės stos jo jaunatis. Tai reiškia, kad ši savaitė – puikus laikas kažką asmeniškai mums svarbaus užbaigti ir padėti tašką. Naujovėms laikas ateis tuomet, kai Mėnulis pradės pilnėti, tai yra kitą savaitę.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus taip pat yra Skorpiono ženkle, todėl irgi įdėmus, atidus, tačiau juda atgalios. Taip, tai TAS retrogradinis Merkurijus, kuris kuo puikiausiai padeda išryškinti visas klaidas bei trūkumus (ir tada tenka su jais tvarkytis), tačiau tikrai nepadeda sparčiai bei energingai skintis kelią pirmyn.

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Panašiai ir su Venera: ji yra Svarstyklių ženkle, todėl tarsi ir turėtų skatinti mumyse estetikos pojūtį bei gražų, visiems patinkantį elgesį. Tačiau ji taip pat retrogradinė, todėl visos gerosios jos savybės bus nusilpusios.

Iš tiesų sveikas, žvalus ir energingas dabar bus kariūnas Marsas. Jis bus Liūto ženkle, tad pilnas energijos ir suvokimo, kad kovojant reikia tik vieno smūgio – kad priešas nesikankintų. Be to, Marsas priartės prie galingojo Jupiterio, kuris gali tapti ir globėju, ir sąjungininku, kuris Marsą įkvėps vis didesniems iššūkiams bei kovoms. Tad galima manyti, kad visuose mūšių laukuose visos kovojančios pusės skubės tvatinti savo priešus su visa jėga ir įkvėpimu.

Apibendrinant, dalykinė sritis, bendravimas, bendrystė ir visa, kas susiję su grožiu bei patogumais, atrodys neypatingai. Šios savaitės lyderis – Marsas. Su visomis pasekmėmis.

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