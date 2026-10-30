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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Prieš ilgąjį savaitgalį – Naglio Šulijos orų prognozė: „Šiuo metų laiku taip ir turėtų būti“

2026-10-30 18:00 / šaltinis: TV3
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2026-10-30 18:00
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Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, šalies pietryčiuose kai kur nežymiai palynojo. Artimiausią parą orai bus daugmaž vienodi. Jie bus debesuoti, pragiedrėjimų beveik nebus. Ir naktį ir dieną vietomis negausiai palis arba kris dulksna, kai kur nenorės sklaidytis rūkas.

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, šalies pietryčiuose kai kur nežymiai palynojo. Artimiausią parą orai bus daugmaž vienodi. Jie bus debesuoti, pragiedrėjimų beveik nebus. Ir naktį ir dieną vietomis negausiai palis arba kris dulksna, kai kur nenorės sklaidytis rūkas.

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Oro temperatūra bus kiek žemesnė, tačiau smarkesnio atvėsimo kol kas nebus. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 5–7 laipsniai šilumos, šalnų nebus; rytoj oras šils iki 7–9 laipsnių, prie pat jūros bus apie 10–11 laipsnių šilumos.

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„Kitaip tariant, artimiausią parą orai bus pilki ir drėgni“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną jie bus debesuoti, pragiedrėjimų mažai, tai šen tai ten vis palis, lietus bus negausus, kai kur tiesiog dulksnos. Ir naktį, ir dieną vietomis bus rūkas. Naktį atvės iki 5–7, dieną šils iki 7–9, prie jūros 10–11 laipsnių šilumos.

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Sekmadienis irgi debesuotas, pilkas, bet ne toks drėgnas – labai menko lietaus ar dulksnos tikimybė bus labai nedidelė. Paryčiais vyraus 4–6, dieną temperatūra kils iki 6–8 laipsnių šilumos.

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Pirmadienį irgi kai kur truputį palis. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 3–5 laipsnius, dieną šils iki 5–7, šalies vakaruose 9 laipsnių šilumos.

„Ką gi, bus vėsiau, pilkiau ir drėgniau. Bet šiuo metų laiku taip ir turėtų būti“, – pridūrė N. Šulija.

Orai Europoje

Orus Europoje vis dar lems viena labai didelė aukšto slėgio sritis ir viena žemo slėgio sritis pietuose.

Saulėtų orų sritis rytuose mažėja, vakaruose išliks tokia pat didelė, kitur dangų dengs debesys, daugiausia nelabai stori.

Temperatūros laukas liks labai pastovus: vyraus vidutiniškai šilti orai, šilčiausia Ispanijos pietuose.

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