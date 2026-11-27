Apie įvykusią nelaimę socialiniame tinkle pranešė dvaro savininkų dukra Greta.
Įvyko baisi tragedija
„Sveiki.
Niekada negalvojau, kad ateis diena, kai teks rašyti tokį įrašą ir prašyti žmonių pagalbos. Tačiau, kaip sakoma, nelaimė viena nevaikšto…
Kaip jau dalis jūsų žinote, prieš tris savaites mano tėveliams Vietname nutiko baisi nelaimė. Jie pateko į sunkų autoįvykį. Abu buvo kritinės būklės, abu ištiko koma. Tai buvo trys savaitės, kurių neįmanoma apsakyti žodžiais. Trys savaitės baimės, nežinomybės, ašarų ir nuolatinio laukimo.
Šiandien jau turime šiek tiek geresnių žinių. Mamytė atsigavo, tačiau tėtis vis dar kovoja dėl gyvybės. Abiejų dar laukia ilgas ir nelengvas sveikimo kelias.
Didžiausias mūsų šeimos tikslas dabar, kuo greičiau, kai tik gydytojai leis, pargabenti abu tėvelius į Lietuvą specialiu medicininiu lėktuvu „Air Ambulance“, kad jie galėtų tęsti gydymą arčiau namų ir savo šeimos.
Deja, tuo nelaimės nesibaigė…
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Kretingos rajone kilo gaisras, kurio metu sudegė Virkštininkų dvaras, žiniasklaidoje dažnai vadinamas Virkštininkų kurortu. Galbūt dalis jūsų jau matėte šią žinią.
Nedaug kas žino, kad šis dvaras priklausė mano tėveliams. Didžioji jo dalis buvo išnuomota, o likusioje dalyje buvo jų pačių namai. Tai, kas nutiko, yra dar vienas be galo skaudus smūgis mūsų šeimai. Sunkiausia tai, kad tėveliai vis dar gydomi Vietname ir net nežino, kas nutiko jų namams.
Šiuo metu susiduriame su didžiuliais finansiniais iššūkiais.
Tėveliai turėjo kelionių draudimą, kuris padengia dalį gydymo išlaidų, tačiau draudimo suma yra ribota. Ligoninės sąskaitos Vietname yra tiesiog begalo didelės. Jau dabar, skaičiuojant esamas ir numatomas išlaidas, siekėme draudimo limitą.
Prie viso to prisideda medicininis pargabenimas į Lietuvą, kuris kainuoja apie 154 tūkst. eurų, taip pat tolesnis gydymas, medikamentai ir kitos būtinos medicininės išlaidos. Net ir turint draudimą, lieka labai didelė finansinė našta, kurią vienai šeimai pakelti be galo sunku.
Visa mūsų šeima darome viską, ką galime. Kiekvienas prisidedame, kiek tik pajėgiame.
Tačiau šiandien suprantu, kad mums reikia ir kitų žmonių pagalbos.
Todėl, nors man be galo sunku tai rašyti, noriu nuoširdžiai paprašyti jūsų prisidėti.
Jeigu turite galimybę, būsime dėkingi už bet kokią finansinę paramą. Net ir 1 ar 2 eurai, susidėję kartu, gali tapti didele pagalba. Kiekvienas euras prisidės prie tėvelių gydymo, medikamentų, būtinų medicininių išlaidų ir jų sugrįžimo į Lietuvą.
[PARAMOS DUOMENYS]
GRETA TERENTJEVA
LT217300010121024250
Mokėjimo paskirtis:
Tikslinė finansinė pagalba Kęstučio ir Jurgitos Šoblinskų gydymui.
Paramą galima skirti ir per „GoFundMe“ platformą:
https://www.gofundme.com/.../please-help-bring-our...
Taip pat labai prašau pasidalyti šiuo įrašu. Galbūt jis pasieks žmogų, kuris galės prisidėti.
Niekada nežinai, kada gyvenimas per vieną akimirką gali apversti viską aukštyn kojomis ir kada pačiam prireiks kitų žmonių gerumo.
Ačiū kiekvienam, kuris per šį laiką rašė, skambino, domėjosi, palaikė, siuntė gerus žodžius ir buvo šalia. Jūsų palaikymas mums reiškia daugiau, nei galite įsivaizduoti.
Šiandien mūsų didžiausias noras labai paprastas, kad abu tėveliai pasveiktų ir galėtume juos parvežti namo.
Iš visos širdies ačiū už jūsų gerumą, supratingumą ir pagalbą“, – socialiniame tinkle rašė ji.
Primename, kad neseniai naujienų portalui tv3.lt šefas Rokas Galvonas patvirtino, kad degė jo nuomojamoji„Virkštininkų dvaro“ dalis.
Prie nuotraukos, kurioje matosi dūmuose skendintis pastatas ir atvira liepsna degantis pastato stogas, R. Galvonas rašė:
„Šią naktį mus užklupo didelė nelaimė. Turbūt nėra žmogui baisesnės stichijos už ugnį. Ta pati, kuri šildo, ramina, gali pernakt atimti tai, ką kūrei, kur dirbai, kuo džiaugeisi ir džiuginai kitus.
Šiandien Virkštininkų kurorto nebėra. Gal po kurio laiko galėsiu sakyti kitaip, bet šiandien, po siaubingos nakties, jis virtęs pelenais.
Dėl visų artėjančių švenčių ir planuoto Naujųjų metų sutikimo su visais savo klientais susisieksime iki savaitės pabaigos. Pasiūlysime Jums variantų, kuo galime pakeisti planuotus renginius, arba grąžinsime pinigus. Labai prašau Jūsų kantrybės, susisieksime iškart kai tik galėsime. Nei vieno iš Jūsų nepaliksime nežinioje.
Mums reikia poros dienų susitvarkyti pirminiams padariniams, nuraminti kolektyvą ir pradėti ramiau kvėpuoti.
Kol kas žodžių dar trūksta.
Ačiū visiems už kantrybę.“
Primename, kad anksčiau vyras naujienų portalui tv3.lt patvirtino apie gaisrą.
„Šiuo metu tvarkomės gaisro padarinius“, – trumpai situaciją pakomentavo jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad BPC duomenimis, šiandien 03.35 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Kretingos raj., Vydmantų sen., Vydmantų k. Liepų g. dega pastatas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos, Kretingos raj., Palangos ir Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui).
Kaip rašė BNS, atvykus ugniagesiams maždaug 1 tūkst. kvadratinių metrų stogas jau buvo sukritęs, pranešė Bendrasis pagalbos centras.
Ugniagesiai išnešė kelis dujų balionus. Pavyko išgelbėti priblokuotą pastatą, iš kurio išėjo du poilsiautojai.