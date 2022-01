Naujienų portalui tv3.lt Vytenis Partikas atvirai prabilo apie skausmingą tatuiruotę, jos reikšmę bei operaciją.

Su šia problema susidūrė ne tik Vytenis Partikas, bet ir jo mama: gulsis ant operacinio stalo (7 nuotr.) Vytenis Alex Partikas su žmona ir dukra (nuotr. asm. archyvo) Vytenis Alex Partikas (nuotr. asm. archyvo) Vytenis Alex Partikas (nuotr. asm. archyvo) +3 Vytenis Alex Partikas (nuotr. asm. archyvo) Vytenis Alex Partikas su dukra (nuotr. asm. archyvo) Vytenis Alex Partikas parodė tatuiruotę su dukros vardu (nuotr. asm. archyvo) Vytenis Alex Partikas su žmona (nuotr. asm. archyvo)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Su šia problema susidūrė ne tik Vytenis Partikas, bet ir jo mama: gulsis ant operacinio stalo

Įspūdingo dydžio tatuiruotė

Vyras pasakojo, kad jo kūną papuošė tatuiruotė, apie kurią ilgai svajojo. „Ilgai jai ruošiausi. Žinojau vietą, kur noriu tatuiruotės, tačiau ilgai svarsčiau apie piešinį. Norėjau, kad tatuiruotė turėtų man didelę reikšmę. Teko nemažai pasvarstyti. Mano visos tatuiruotės turi kokią nors reikšmę. Nauja tatuiruotė yra nemaža. Tai yra gyvenimo, siekių sparnai, kuriuos puošia per vidurį vienas prabangiausių brangakmenių –deimantas, kurio reikšmė yra materialinė gerovė. Ši tatuiruotė man simbolizuoja gyvenimo ir materialinės gerovės siekius“, – pasakojo jis.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jo, pasirinkta vieta yra ypač skausminga, todėl prireikė ne vieno seanso: „Tikėjausi, kad padarys per viena seansą, bet, deja, pasirinkau vieną skaudžiausių vietų – krūtinės ląstą, tad reikėjo trijų seansų. Iki galutinio varianto liko dar vienas seansas. Reikia įvesti baltą spalvą ir paryškinti. Tą ketinu atlikti vasario mėnesį.“

Tiesa, ši tatuiruotė nėra Vyteniui pirmoji, bet ir ne paskutinė. „Turiu penkias tatuiruotes ir tai dar nėra pabaiga. Pati artimiausia mano širdžiai yra tatuiruotė, kurią pasidariau gimus dukrai. Su dukros vardu, gimimo data ir laiku“, – šyptelėjo plaukų stilistas.

Operacija

Pasakodamas apie pokyčius, Vytenis atskleidė, jog ateityje jo laukia ir operacija. „Mano šeimoje genetiškai visiems krenta vokai. Mano mama jau pasidariusi šią akių vokų operaciją. Nesu patenkintas jais jau dabar. Bet dar galvoju, kad yra šiek tiek per anksti. Dabar laukiu kol pribręs ir pasiruošiu pasidaryti plastinę vokų operaciją. Vienos akies vokas labai nemažai užkritęs ir atrodo mažesnė net akis. Ateityje, jeigu man neatliks operacijos, tuomet tai gali ir regai trukdyti. Be to, noriu ir estetiškai gražesnio vaizdo. Mėgstu prisižiūrėti save, kad ateityje neatrodyčiau senas, susiraukšlėjęs“, – atskleidė vyras.

REKLAMA

REKLAMA

Plaukų stilistas bei atlikėjas neslėpė, jog gultis ant operacinio stalo – baisu: „Be abejo, kad baisu. Nemalonus ir baisus dalykas tai, kad daro tik vietinę narkozę. Skausmo nejusiu, bet būsiu neužmigdytas. Taip buvo ir su plaukų transplantacija, nemalonu labai. Operaciją planuoju rudenį, jeigu nepasikeis planai.“

Tiesa, Vytenis atviravo, jog pokyčių norėtų ir dar daugiau. „Norų yra nemažai. Esantys ant pilvo riebalai man nepatinka, bet su mano tokia mityba – nieko keisto. O jei nesilaikysiu tinkamos mitybos, kad ir nusisiurbčiau riebalus, suvokiu, kad jie vėl ataugs. Bet svarsčiau ir apie tai. Kolkas daugiau planų jokių neturiu. Noriu turėti savito natūralumo ir tikrai nežadu kažko daug ir nesaikingai darytis. Viskas turi savo ribas“, – sakė Vytenis.