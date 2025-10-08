Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Stulbinanti žinia pasiekė Cristiano Ronaldo

2025-10-08 19:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 19:56

Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolo žaidėju milijardieriumi, pranešė „Bloomberg“.

Cristiano Ronaldo (nuotr. SCANPIX)

Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolo žaidėju milijardieriumi, pranešė „Bloomberg".

0

40 metų futbolininko grynojo turto vertė pagal „Bloomberg“ milijardierių indeksą, naudojamą vertinant turtingiausius pasaulio žmones, siekia 1,39 mlrd. dolerių.

Vertinant C. Ronaldo turtą atsižvelgiama į karjeros pajamas, investicijas ir paramos sutartis.

2022 metais persikėlęs į Saudo Arabijos profesionalų lygos komandą „Al-Nassr“, jis pasirašė sutartį, kaip pranešama, už 237 mln. dolerių metinį atlyginimą, o vėliau pasirašė dar vieną sutartį, pagal kurią klube liks iki 2027 m.

Jis taip pat yra sudaręs rėmimo sutartį su „Nike“, kuri siekia 17,9 mln. dolerių per metus.

