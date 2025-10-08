Stulbinanti žinia pasiekė Cristiano Ronaldo

40 metų futbolininko grynojo turto vertė pagal „Bloomberg“ milijardierių indeksą, naudojamą vertinant turtingiausius pasaulio žmones, siekia 1,39 mlrd. dolerių.
Vertinant C. Ronaldo turtą atsižvelgiama į karjeros pajamas, investicijas ir paramos sutartis.
2022 metais persikėlęs į Saudo Arabijos profesionalų lygos komandą „Al-Nassr“, jis pasirašė sutartį, kaip pranešama, už 237 mln. dolerių metinį atlyginimą, o vėliau pasirašė dar vieną sutartį, pagal kurią klube liks iki 2027 m.
Jis taip pat yra sudaręs rėmimo sutartį su „Nike“, kuri siekia 17,9 mln. dolerių per metus.
