  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Stano su širdies drauge išvyko svetur: pasirinko lietuvių pamėgtą miestą

2025-10-03 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 18:00

Dainininkas bei dainų autorius Stanislavas Stavickis-Stano su širdies drauge Beata trumpam išvyko į lietuvių pamėgtą miestą – Londoną.

Dainininkas bei dainų autorius Stanislavas Stavickis-Stano su širdies drauge Beata trumpam išvyko į lietuvių pamėgtą miestą – Londoną.

11

Dar prieš skrydį jis socialiniuose tinkluose pasidalijo šilta akimirka su mylimąja.

Pakėlė sparnus

Instagrame Stano paviešino kadrą prie lėktuvo ir pasidalijo prisiminimais.

„Kažkada į Londoną koncertuoti skraidydavome dažniau, nei į Panevėžį važinėdavome

Atsimenu, kai dar iki Lietuvos įstojimo į ES pergyvendavome, ar įleis.

Atsimenu, kai įstojome į ES ir jau niekas nebepergyveno, ar įleis

Atsimenu, kaip UK išstojo ir kaip buvo gaila“, – rašė Stano.

Kiek vėliau jis pasidalijo ir kadru iš Anglijos.

„Ta proga einu į muziejų!

Sako, kad The British Museum ieško naujo vadovo. Turi būti patyręs kultūros specialistas.

Labai gerai susigaudyti antikos ikonologijoje, Egipto hieroglifų paleografijoje, Mesopotamijos mitologijų semantikoje, senovės kinų kaligrafijos chronologijoje, paleokartografijoje, archeoakustikoje.

Tik neperduokit šitos info Ignui“, – juokavo jis, reaguodamas į tai, kad Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų.

 

