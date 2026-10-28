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TV3 naujienos > Žmonės

Staiga mirus Lietuvos sportininkui – jautrus sutapimas

2026-10-28 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienį Lietuvą apskriejo žinia apie nusipelniusio Lietuvos kultūristo, sporto trenerio Tomo Svernenkos netektį (45). Kultūrizmo akademijos įraše socialiniuose tinkluose velioniui buvo skirti jautrūs žodžiai, taip pat prisiminti svarbūs jo karjeros laimėjimai.

Tomas Svernenka (nuotr. soc. tinklų, nuotr. 123rf.com)

Pirmadienį Lietuvą apskriejo žinia apie nusipelniusio Lietuvos kultūristo, sporto trenerio Tomo Svernenkos netektį (45). Kultūrizmo akademijos įraše socialiniuose tinkluose velioniui buvo skirti jautrūs žodžiai, taip pat prisiminti svarbūs jo karjeros laimėjimai.

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Paaiškėjo, kad du iš jų buvo pelnyti dar šiais metais. Dar spalio pradžioje jis laimėjo čempionatą Maltoje.

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„Pro memoria

TOMAS SVERNENKA (1981–2026)

Lietuvos kultūrizmo bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – mirė vienas tituluočiausių Lietuvos kultūristų, IFBB Elite Pro veteranų pasaulio čempionas Tomas Svernenka.

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Per ilgametę sportinę karjerą Tomas dalyvavo Lietuvos ir tarptautinėse kultūrizmo varžybose, iškovojo reikšmingų pergalių ir atstovavo Lietuvai Europos bei pasaulio čempionatuose.

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Ypač įsimintini paskutiniai jo sportinės karjeros metai. 2026 m. spalio 4 d. Maltoje Tomas tapo IFBB Elite Pro veteranų pasaulio čempionu, o tais pačiais metais Šiauliuose laimėjo „Saulės taurės“ kultūrizmo kategoriją.

TOMO SVERNENKOS SPORTINIAI PASIEKIMAI

  • 2011 m. Airijos naujokų kultūrizmo varžybos – 1 vieta.
  • 2015 m. Airijos kultūrizmo čempionatas – absoliutus nugalėtojas.
  • 2015 m. NAC Baltijos čempionatas – absoliutus nugalėtojas.
  • 2016 m. Europos mėgėjų čempionatas, sunkiasvorių kategorija – 9 vieta.
  • 2016 m. NAC Baltijos čempionatas, „Body II“ kategorija – 1 vieta.
  • 2017 m. Europos čempionatas, iki 90 kg – 3 vieta.
  • 2019 m. Europos čempionatas, iki 90 kg – 2 vieta.
  • 2019 m. „Saulės taurė“, Šiauliai – absoliutus nugalėtojas.
  • 2022 m. IFBB Elite Pro „Mr. & Ms. Europe“, veteranų kultūrizmas – 1 vieta.
  • 2023 m. IFBB Elite Pro „Arnold Classic Europe“, vyrų kultūrizmas – 5 vieta.
  • 2025 m. IFBB Pro Portugal, vyrų kultūrizmas – 3 vieta.
  • 2026 m. IFBB Elite Pro veteranų pasaulio čempionatas, Malta – 1 vieta, pasaulio čempionas.
  • 2026 m. „Saulės taurė“, Šiauliai – kultūrizmo kategorijos nugalėtojas (1 vieta).

Tomas Svernenka paliko ryškų pėdsaką Lietuvos kultūrizmo istorijoje. Jo atkaklumas, sportiniai pasiekimai ir meilė kultūrizmui išliks sporto bendruomenės atmintyje.

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Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, draugams ir visai kultūrizmo bendruomenei“, – rašoma įraše.

Skaudi žinia

Primename, kad apie sportininko mirtį socialiniuose tinkluose pirmadienį buvo pranešta jo draugų bei artimųjų.

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko Tomas Svernenka.

Jo siela rado ramybę ir šviesą, o mūsų širdyse liko neužpildoma tuštuma ir patys gražiausi prisiminimai.

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Kviečiame visus, norinčius pagerbti Tomą, pasidalinti šia rimties valanda ir atsisveikinti su juo, atvykti į „Paul McEvoy & Sons“ laidojimo namus.

Atsisveikinimas vyks:

– Šiandien nuo 17 val.

– Rytoj visą dieną.

Tegu tyli malda ir šviesus prisiminimas sujungia mus visus šią netekties akimirką“, – rašoma feisbuke.

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