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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po žinios apie Tomo Svernenkos mirtį – jautrus bičiulio kultūristo atsisveikinimas: „Labai sunku suvokti...“

2026-10-26 18:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 18:23
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Pirmadienį pasiekė skaudi žinia – mirė žinomas kultūristas ir asmeninis treneris Tomas Svernenka. Netrukus į šią žinią sureagavo ir treneris Šarūnas Raižys.

Tomas Svernenka, žvakė (nuotr. 123rf.com ir soc. tinklų)

Pirmadienį pasiekė skaudi žinia – mirė žinomas kultūristas ir asmeninis treneris Tomas Svernenka. Netrukus į šią žinią sureagavo ir treneris Šarūnas Raižys.

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Socialiniame tinkle jautriu įrašu apie velionį pasidalijęs IFBB Lietuvos kultūrizmo federacijos treneris Šarūnas Raižys neslėpė liūdesio.

Paviešino jautrų įrašą

Jis prisiminė Tomą kaip išskirtinį sportininką ir nuoširdų žmogų, kurio netikėta netektis paliko didžiulę tuštumą.

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„Isėkis ramybėje, mano drauge, pasaulio čempione...

Tomas buvo toks sportininkas, kokio, manau, dar ilgai nebus. Jo pasiekimai, atsidavimas sportui ir nueitas kelias paliko neišdildomą pėdsaką.

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Tačiau tie, kurie Tomą pažinojo iš arčiau, žinojo, koks jis buvo žmogus – be galo nuoširdus, nuoširdžiai bendraujantis, visada pasiruošęs patarti, padėti ir palaikyti. Paprastas, draugiškas ir didelę širdį turintis žmogus.

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Labai sunku suvokti, kad tavęs taip netikėtai nebėra.

Išėjai per anksti, Tomai. Tavo pasiekimai liks sporto istorijoje, O tavo nuoširdumas, draugiškumas ir prisiminimai apie tave – nūsų širdyse.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir visiems, kuriems teko laimė tave pažinti.

Ilsėkis ramybėje, drauge. Tavęs labai trūks“, – jautriai rašė jis.

Netektis

Primename, kad apie vyro mirtį socialiniame tinkle dalijasi jo bičiuliai ir artimieji.

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko Toms Svernenka.

Jo siela rado ramybę ir šviesą, o mūsų širdyse liko neužpildoma tuštuma ir patys gražiausi prisiminimai.

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Kviečiame visus, norinčius pagerbti Tomą, pasidalinti šia rimties valanda ir atsisveikinti su juo, atvykti į „Paul McEvoy & Sons“ laidojimo namus.

Tomas Svernenka (nuotr. facebook.com)

Atsisveikinimas vyks:

– Šiandien nuo 17 val.

– Rytoj visą dieną.

Tegu tyli malda ir šviesus prisiminimas sujungia mus visus šią netekties akimirką“, – rašoma feisbuke.

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