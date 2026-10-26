Mirė žinomas kultūristas ir asmeninis treneris Tomas Svernenka: „Su giliu liūdesiu pranešame...“

Apie vyro mirtį socialiniame tinkle dalijasi jo bičiuliai ir artimieji.
Netektis
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko Toms Svernenka.
Jo siela rado ramybę ir šviesą, o mūsų širdyse liko neužpildoma tuštuma ir patys gražiausi prisiminimai.
Kviečiame visus, norinčius pagerbti Tomą, pasidalinti šia rimties valanda ir atsisveikinti su juo, atvykti į „Paul McEvoy & Sons“ laidojimo namus.
- Atsisveikinimas vyks:
– Šiandien nuo 17 val.
– Rytoj visą dieną.
Tegu tyli malda ir šviesus prisiminimas sujungia mus visus šią netekties akimirką“, – rašoma feisbuke.