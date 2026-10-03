Štai kas vyko M.A.M.A. 2015 apdovanojimuose: nostalgijos bomba – jau šiandien

Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos 2015-ųjų metų M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
TV eteryje – M.A.M.A. 2015
2015-aisiais svečiai itin gausiai susirinko į renginį.
Kone 4 valandas vykęs renginys tapo įtraukiančiu muzikos, šokių ir geros nuotaikos maratonu, kuriame dalyvavo daugiau nei pusė tūkstančio šalies garsenybių.
Tąkart apdovanojimus vedė Justinas Jankevičius ir Justė Arlauskaitė-Jazzu.
Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos „M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.