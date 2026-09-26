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Šį vakarą – kelionė į praeitį: eteryje 2014-ųjų M.A.M.A.

2026-09-26 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį šeštadienio vakarą muzikos gerbėjų laukia ypatinga kelionė laiku. TV6 kanalas žiūrovus kviečia iš naujo išgyventi įsimintiniausias lietuviškos muzikos scenos akimirkas ir prisiminti, kas valdė topus bei sceną daugiau nei prieš dešimtmetį.

Šį šeštadienio vakarą muzikos gerbėjų laukia ypatinga kelionė laiku. TV6 kanalas žiūrovus kviečia iš naujo išgyventi įsimintiniausias lietuviškos muzikos scenos akimirkas ir prisiminti, kas valdė topus bei sceną daugiau nei prieš dešimtmetį.

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Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos 2014-ųjų metų M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!

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(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. M.A.M.A. akimirkos

Kviečiame stebėti nepamirštamą renginį

2015 metais Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžė 2014-ųjų lietuviškos muzikos metų apdovanojimai – M.A.M.A. ceremonija. Į didžiausią lietuviškos muzikos renginį susirinko tūkstančiai muzikos gerbėjų ir svečių. Daugiausiai, net tris, apdovanojimų statulėles pelnė Marijonas Mikutavičius, po dvi – SEL, Džordana Butkutė ir „Ten Walls“.

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Apdovanojimų laimėtojams statulėles teikė Viktoras Diawara, Vilius Alesius, Aleksandras Ivanauskas-Fara, Algirdas Kaušpėdas, Petras Geniušas, Aleksandras Pogrebnojus, Monika Račiūnaitė, Mikalojus Novikas, Agnė Kavaliauskaitė, Justinas Jankevičius, Virgis Stakėnas, Kęstutis Jakštas, Nelly Paltinienė, Martynas Starkus, Saulius Urbonavičius, Vladimiras Simonko.

Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos „M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!

 

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