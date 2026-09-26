Šį vakarą – kelionė į praeitį: eteryje 2014-ųjų M.A.M.A.

Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos 2014-ųjų metų M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kviečiame stebėti nepamirštamą renginį
2015 metais Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžė 2014-ųjų lietuviškos muzikos metų apdovanojimai – M.A.M.A. ceremonija. Į didžiausią lietuviškos muzikos renginį susirinko tūkstančiai muzikos gerbėjų ir svečių. Daugiausiai, net tris, apdovanojimų statulėles pelnė Marijonas Mikutavičius, po dvi – SEL, Džordana Butkutė ir „Ten Walls“.
Apdovanojimų laimėtojams statulėles teikė Viktoras Diawara, Vilius Alesius, Aleksandras Ivanauskas-Fara, Algirdas Kaušpėdas, Petras Geniušas, Aleksandras Pogrebnojus, Monika Račiūnaitė, Mikalojus Novikas, Agnė Kavaliauskaitė, Justinas Jankevičius, Virgis Stakėnas, Kęstutis Jakštas, Nelly Paltinienė, Martynas Starkus, Saulius Urbonavičius, Vladimiras Simonko.
Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos „M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
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