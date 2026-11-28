Teigiama, kad skirtinga kojų forma esą gali būti siejama ne tik su moteriškumu, drovumu ar drąsa, bet ir su požiūriu į santykius bei intymų gyvenimą. Tad pirmiausia pažvelkite į savo kojas ir pasirinkite, kuris apibūdinimas jums labiausiai tinka, rašoma zimikoordomain.com.
A tipas – švelnios ir drovios
Norint atlikti testą, pirmiausia reikia atsistoti tiesiai, pastatyti pėdas labai arti viena kitos ir pažvelgti į savo kojų formą. Jei jūsų kojos yra greta viena kitos, o tarp jų lieka tik vienas tarpas, prasidedantis ties kulkšnimis ir pasibaigiantis šiek tiek aukščiau blauzdų vidurio, pagal testą jums priskiriamas A tipas.
Teigiama, kad šio tipo moterys yra labai švelnios ir aplinkinius traukia savo moteriškumu. Jos pasižymi ramiu charakteriu, jautrumu ir didesniu drovumu, todėl ne visada pačios imasi iniciatyvos bendraudamos su naujais žmonėmis.
Pagal šį pramoginį testą, mažesnis tarpas tarp kojų taip pat siejamas su didesniu komfortu intymiuose santykiuose. Teigiama, kad tokios moterys intymioje aplinkoje jaučiasi geriausiai tuomet, kai jaučia artumą ir pasitikėjimą partneriu.
B tipas – drąsios ir mėgstančios naujoves
B tipui priskiriamos moterys, kurių kojos liečiasi tik ties kulkšnimis. Pasak testo, toks kojų tipas esą būdingas moterims, kurios mėgsta naujas patirtis, nuotykius ir nebijo išeiti iš komforto zonos.
Tokios moterys apibūdinamos kaip drąsios, energingos ir linkusios pačios imtis iniciatyvos santykiuose. Jos esą nevengia išbandyti naujų dalykų ir į intymų gyvenimą žvelgia kaip į žaidimą, kuriame svarbu ne tik artumas, bet ir spontaniškumas.
Vis dėlto teste pabrėžiama, kad toks ryžtingumas ne visada gali patikti aplinkiniams. Kai kuriems vyrams pernelyg didelė iniciatyva gali pasirodyti netikėta, todėl, kaip teigiama, svarbiausia išlaikyti pusiausvyrą ir atsižvelgti į partnerį.
C tipas – romantiškos, bet slepiančios kitą pusę
C tipas apibūdinamas kiek kitaip. Šiai kategorijai priskiriamos moterys, kurių šlaunys yra arti viena kitos, tačiau blauzdos nesiliečia.
Pagal testą, tokios moterys esą yra labai švelnios, jautrios ir mėgsta romantiką. Joms svarbus emocinis ryšys, dėmesys ir artumas, todėl santykiuose jos gali vertinti jaukią bei saugią aplinką.
Tačiau testo kūrėjai teigia, kad pirmasis įspūdis gali būti apgaulingas. Esą suteikus tokiai moteriai pakankamai laisvės ir pasitikėjimo, ji gali parodyti gerokai drąsesnę savo pusę.
Kitaip tariant, už ramaus ir romantiško charakterio, kaip teigiama, gali slypėti kur kas temperamentingesnė asmenybė.
D tipas – tradicijų šalininkės
D tipui priskiriamos moterys, kurių kojos liečiasi ties viršutine šlaunų dalimi, keliais, blauzdomis ir kulkšnimis. Pasak testo, tai viena iš dažniausiai pasitaikančių kojų formų.
Tokios moterys apibūdinamos kaip vertinančios tradicinį gyvenimo būdą. Ši savybė, anot testo, gali atsispindėti ir jų požiūryje į santykius bei intymų gyvenimą – jos esą labiau mėgsta tai, kas pažįstama ir išbandyta, o ne nuolatines naujoves.
Vis dėlto tai nereiškia, kad tokios moterys visiškai atsisako eksperimentų. Teste teigiama, kad jeigu jų partneris nori išbandyti ką nors naujo, jos gali būti pasiruošusios palaikyti jo norus ir kartu išbandyti naujus dalykus.
Be to, D tipo moterys esą gali patikti vyrams dėl gebėjimo santykiuose suteikti stabilumo ir pasitikėjimo. Jų išvaizda taip pat apibūdinama kaip patraukli, o lieknos kojos – kaip vienas iš bruožų, kuriuos vyrai dažnai pastebi.
Vis dėlto verta prisiminti, kad žmogaus charakterio ar elgesio vien pagal kūno sudėjimą nustatyti neįmanoma – todėl šį testą geriausia vertinti kaip smagią pramogą, o ne rimtą asmenybės analizę.
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