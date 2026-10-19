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TV3 naujienos > Žmonės

Skyrybas išgyvenusi Laura Asadauskaitė prikaustė žmonių dėmesį

2026-10-19 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 19:20
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Olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė pademonstravo, kad aktyvus gyvenimo būdas ir nuoseklus darbas duoda ypatingų rezultatų.

Olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė pademonstravo, kad aktyvus gyvenimo būdas ir nuoseklus darbas duoda ypatingų rezultatų.

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Savo „Instagram“ paskyroje žinoma sportininkė pasidalijo pikantiškomis ir akį traukiančiomis nuotraukomis tiesiai iš sporto salės, kuriose pozavo pasipuošusi tik tamsia sportine liemenėle bei prigludusiomis tamprėmis.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė

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Motyvuojanti žinutė gerbėjams

Šalia kadrų, L. Asadauskaitė pasidalijo įkvepiančiomis mintimis apie judėjimo svarbą bei asmeninę rutiną:

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„Šeštadienis – ne priežastis sustoti, o puiki proga pasirūpinti savimi! Be sporto nė vienos dienos – nes judėjimas yra ne tik rutina, bet ir geros savijautos, energijos bei stipraus kūno dalis. Kai sportas tampa gyvenimo būdu, kiekviena diena tampa geresnė.“

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Žinutė bei atviri kadrai neliko nepastebėti – po įrašu greitai prisirinko šimtai patiktukų ir daugybė palaikančių žinučių. Sekėjai neslėpė žavesio olimpietės sportine forma bei grožiu:

„Šita labai graži“;

„Gražu“.

Po beveik 17 metų santuokos išsiskyrė su vyru

Primename, kad Seimo narė Laura Asadauskaitė po beveik 17 metų santuokos išsiskyrė su vyru Andrejumi. TV3 laidos „Be Tabu“ komanda domėjosi, kas įvyko ir ar L. Asadauskaitė dabar džiaugiasi vienatve.

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„Tiesiog toks sprendimas, kad galbūt reikia skirtis ir pasukti skirtingais keliais, ir tiesiog gyventi taip, kaip mes galvojame, kad norime gyventi. Kam būti kartu, jeigu tu nesi laimingas?“ – klausė L. Asadauskaitė.

Santuokoje buvo visko, tačiau dabar Laura mėgaujasi vienatve.

„Labai pajutau tokią laisvę, tokią ramybę ir aš galvojau, kad galbūt aš negaliu būti viena, bet man taip dabar tai patinka, kad aš tiesiog galvoju – tai yra geriausias mano sprendimas. Tai yra galbūt geriausias jausmas, kas gali “, – tikino Seimo narė.

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