Kaip savo naujausiame vaizdo įraše pasakojo S. Malinauskas, D. Dirksčio reklamuojama bendruomenė yra nepatikima.
Dominykui Dirksčiui – rimti kaltinimai
„Ši sukčiavimo schema yra sena, bet dabar Dominykas Dirkstys nusprendė ją pareklamuoti didžiuliai savo auditorijai. Neabejoju, kad už tai jam mokami dideli pinigai ir kad dalis jo auditorijos pasimaus ant šio kabliuko ir praras visus savo pinigus“, – įsitikinęs S. Malinauskas.
„Esat girdėję apie tradingą, bet nelabai suprantat, kaip jis veikia? Yra tokia lietuviška bendruomenė „Alpha Circle“, kur žmonės dalinasi savo patirtimi, vyksta mokymai ir gyvos sesijos. Jei įdomu, įdėjau Telegramo nuorodą. Ten viskas trumpai paaiškinta“, – rašoma D. Dirksčio reklamoje.
Apžvelgdamas „Alpha Circle“ svetainę, S. Malinauskas iš karto įspėjo žiūrovus: „Venkite, visa tai yra apgaulė. Jūs prarasite savo pinigus.“
Visuomenininkas atkreipė dėmesį į platformoje skelbiamus įspūdingus prekybos rezultatus ir teiginius, kad treideriai savo patirtimi dalijasi nemokamai. Anot jo, tokie teiginiai turėtų būti pagrįsti konkrečiais įrodymais.
„Tai jeigu atvirai ir nemokamai, tai vardus, pavardes, verifikuojamus, patikrinamus rezultatus prašau pateikite, tada pasikalbėsime“, – kalbėjo S. Malinauskas.
Jo dėmesį patraukė ir svetainėje pristatomo vieno iš bendruomenės įkūrėjų Ringaudo paskyra. Visuomenininkas pastebėjo, kad ji pavadinta „Hold Crypto“, todėl būtų galima tikėtis su kriptovaliutų prekyba susijusio turinio. Vis dėlto, atsidaręs paskyrą, jis pamatė visai kitokį vaizdą – daugiausia sporto salės ir fizinio pasirengimo įrašus.
„Nei ta paskyra, nei jos šeimininkas neturi visiškai nieko bendro su finansais, su investavimu, su day tradingu“, – dalijosi S. Malinauskas.
Toliau S. Malinauskas paaiškino, kaip tokiose bendruomenėse gali būti pasinaudojama patikliais žmonėmis. Visuomenininko teigimu, prisijungus prie „Alpha Circle“ nebūtinai būtų gaunami veiksmingi prekybos signalai, o pažadai uždirbti iš prekybos gali neatitikti realybės.
„Jeigu žmonės turėtų labai efektyvias treidinimo sistemas, jie būtų labai, labai turtingi. Vėlgi, statistika yra atvira. Pasižiūrėkite, labai daug žmonių savo pinigus praranda“, – kalbėjo jis.
S. Malinauskas taip pat įspėjo apie dar vieną galimą būdą pasipelnyti iš bendruomenės narių – manipuliavimą mažo likvidumo kriptovaliutų kainomis. Jis aiškino, kad tokiais atvejais sukčiai pirmiausia patys įsigyja tam tikrų kriptovaliutų, o vėliau ragina jas pirkti ir kitus.
„Jie užeina, perka tas valiutas ir tada staiga sako: „Žiūrėkite, ateikite, pirkite ir jūs.“ Ir vos tiktai kaina pakyla, jie jas parduoda, realiai pasiima jūsų pinigus“, – tokį galimą veikimo principą aiškino visuomenininkas.
Pasak S. Malinausko, tokiu būdu galima pasinaudoti kitų žmonių investuotais pinigais net neturint prieigos prie jų prekybos sąskaitų.
Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos kreipėsi į D. Dirkstį. Sulaukę komentaro, publikaciją papildysime.