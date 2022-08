Skirmantas Malinauskas narpliojo Pukelio ir Valinsko ryšį: išdėstė savo poziciją

Į Arūno Valinsko komentarą sureagavo ir visuomenės veikėjas Skirmantas Malinauskas, apie tai padaręs valandos ilgio įrašą „Kaip Arūnas Valinskas Šviniui parsidavė“. Jis teigia, kad A. Valinskas renkasi ginti LFF vadovo Arūno Pukelio Šviniaus poziciją, tuo pat metu meluodamas apie tikrąją situaciją.

„Arūnas Valinskas, žmonių autoritetas lygina LT Seimą, kuriame dirba jo paties sūnus, su Rusijos agresoriais Ukrainoje. Arūną Pukelį-Švinių, Žydrūną Buzą, kurių rankose sutelkta Lietuvos futbolo federacija, jis lygina su Ukrainos žemėmis, kurios žmonės savo gyvybę aukoja dėl laisvės. Man svarbu parodyti Valinsko melą ir atskleisti, kokiais metodais jis renkaso ginti Švinių“, – vaizdo įraše kalba jis.

REKLAMA

Problema dėl Lietuvos futbolo federacijos skaidrumo iškelta jau seniai. Artėjant UEFA Čempionų lygai kilo pasipiktinimas, kodėl Lietuvos futbolas atsidūrė tokioje sunkioje padėtyje, kai tarptautinės organizacijos FIFA ir UEFA skiria daugiau nei 10 mln. eurų finansavimui.

Pats A. Valinskas savo komentare pabrėžia, kad Lietuvos rinktinės pozicija yra vos 30 vietų aukščiau nuo Šiaurės Korėjos ir tai vienas prasčiausių rezultatų, o žiniasklaidoje aplink LFF nuolat mirga skandalai.

Jis taip pat pastebi, kad politikai, dabar prabilę apie federacijos problemas, atrodo itin nenuoširdūs, o tik mėgina sau užkelti reitingus.

REKLAMA

REKLAMA

„Pirmoji prezencija visai neaiški. Futbolo federacijai skiriamas biudžetas yra didžiausias visose sporto federacijose ir dėl to čia matoma problema. Antroji pretenzija – dar mažiau suprantama. Valinskas piktinasi, kad Majauskas save reklamuoja ir nori kuo daugiau per televiziją rodytis. Tokią pretenziją galime priskirti kiekvienam politikui – svarbu, kad paminėtų, per žinias parodytų. <...>

Arūnas Valinskas net kritikuoja Mykolą Majauską, Lauryną Kasčiūną, kurie imasi spręsti problemos, kuri tikrai nėra paprasta, susijusi su pavojingais žmonėmis, organizacija, kuri turi tikrai daug pinigų ir gali pakenkti, kai pabaigs savo Seimo nario kadenciją“, – aiškina S. Malinauskas.

Širšių lizdas iškyla dėl to, kad vien UEFA ir FIFA rūpinasi Lietuvos futbolo reikalais jiems skirdamos apie 13 mln. eurų, o valstybė neva prie to nė kiek neprisideda, skirdama vos kelis tūkstančius nuo biudžeto.

„Čia Valinskas krokodilo ašaromis rauda, kad Lietuvos valdžia skiria tik tiek mažai nuo savo biudžeto“, – sako S. Malinauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau išnagrinėjus ankstesnes futbolo federacijos finansines ataskaitas paaiškėja, kad pinigai daugiausiai skiriami ne protingiems sprendimams, tokiems kaip aikštynų, federacijų ar sportininkų poreikiams gerinti, bet paskirstomi patiems federacijos vadovams, kurie kaip nori, taip ir tvarko finansus.

„Finansinėje ataskaitoje tikrai neaišku, kokia yra finansinė situacija ir nėra jokio supratimo, kaip pinigai leidžiami. Mes turime žinoti, kaip jie leidžiami – tai mūsų interesas“, – tikina visuomenės veikėjas.

Taip pat Arūnas Valinskas prisikabino prie fakto, kad M. Majauskas apskritai pasisakė apie futbolo situaciją Lietuvoje.

„Valinskui užkliuvo faktas, kad Mykolas Majauskas nėra aistringas futbolo gerbėjas, tačiau apie šio sporto problemas pasisako garsiai. Tai neįtikėtino lygio argumentas. Pabandykite įsivaizduoti tokį scenarijų. Pavyzdžiui, Mykolas Majauskas neseniai sprendė notariato įkainių, mokesčių klausimus, kiek gi sumoka mokesčių notarai.

Tas pats būtų, jei Notaro rūmų prezidentas ir sakytų: “Gerb. M. Majauskai, man atrodo, kad čia esate ne į temą, nes niekada nemačiau, kad būtumėtė aistringas notariato gerbėjas”. Tai juk kažkoks absurdas. Juk Majauskas ne futbolo varžybas komentuoja – jis kelia klausimą dėl federacijos skaidrumo“, – ironizuoja jis.

REKLAMA

REKLAMA

Lygino su karu

Deja, paties aptariamo posėdžio metu paaiškėjo, kad situacija Lietuvos futbole nesikeičia nuo 2020-ųjų. Deja, jokių pokyčių neįvyko, tuo tarpu futbolas merdėja. Mykolas Majauskas iškėlė klausimą, ar LFF veikla apskritai suderinama su Lietuvos futbolo interesais. Tačiau pats A. Valinskas komentare teigia, kad Lietuvos politikai net nekontaktuoja su tartpautinėmis futbolo organizacijomis dėl situacijos Lietuvoje.

„Valinskas rašė, kad tuo metu, kai buvo rašomas komentaras, UEFA ir FIFA atstovai paneigė, kad buvo gautas bet koks kokio nors ambasadoriaus kreipimasis ir tai – oficiali informacija. Kitaip tariant, čia Valinsko argumentas, kodėl Majauskas – melagis. Kai paskaičiau šitą Valinsko informaciją, man pasidarė įdomu.

Pasinaudojau savo ryšiais ir, kadangi, tai informacija, susijusi su diplomatinius suirašinėjimu, aš jų komentuoti negaliu. Be aš be jokių užuolankų galiu pasakyti, kad tai Valinskas melagis. Majauskas sakė teisybę, nes Lietuvos ambasadorius Čekijoje Laimonas Tallat-Kelpša siuntė UEFA ir FIFA laiškus dar prieš tai, kai buvo rašomas Valinsko komentaras“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

„Pasidaro aišku, kuo remiasi Arūnas Valinskas, kuris nekalbėjo nei su FIFA, nei su UEFA. Jis tiesiog aklai tiki LFF „bachūrais“, kurie tiesiog perpasakoja, kad FIFA ir UEFA juokiasi iš Lietuvos politikų pozicijos. Jis nežino, su kuo galėjo kalbėtis T. Danilevičius, Švinius ar kiti. Jis aklai pasitiki LFF ir viešai tiražuoja jų skleidžiama melą“, – teigė S. Malinauskas.

Ne gana to, pats A. Valinskas ėmėsi lyginti susidariusios situacijos su karu Ukrainoje ir rusų okupantais:

„Kitaip tariant, Arūnas Valinskas Lietuvos premjerę, švietimo ministrę, krašto apsaugos ministrą ir kitus Seimo narius lygina su Rusijos okupantais, o Lietuvos futbolo federacijos vadovus jis lygina su Ukraina, kuri neteko tūkstančio gyvybių, kur žūva vaikai, moterys ir milijonai žmonių pasitraukia iš šalies.“

Portalas tv3.lt susisiekė su pačiu Arūnu Valinsku dėl komentaro apie S. Malinausko išreikštus teiginius.

„Aš Skirmanto nekomentuoju, nes tai, ką jis daro, yra jo biznelis – daugiau nieko. Mano reakcijoje buvo labai normaliai išdėstyti faktai, kad kai prieš devynis mėnesius į ietuvą atvyko UEFA ir FIFA atstovai, nei vienas iš tų susirūpinusių politikų nerado laiko su tais atstovais susitikti. O dabar jie reiškiasi, kad yra kažkokia problema.

REKLAMA

REKLAMA

Galime paimti bet kokią federaciją – regbio, krepšinio, plaukimo ir šiuo atveju man labai juokingai atrodo M. Majausko noras pasišildyti būtent šios federacijos problemose. Žmogus, kuris savo laiku buvo apkaltintas mokinukių „tvirkinimu“, dabar bando būti šventesnis už popiežių. Skirmantui Malinauskui pasirodė, kad komentuoju apie kitus dalykus.

Aš niekada neteigiau, kad Lietuvos futbolo federacijoje yra gerai. Manau, kad Lietuvos politikoje yra tik apsimestinis rūpinimasis sporto šaka“, – teigė A. Valinskas.