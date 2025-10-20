Skaudi netektis: mirė socialinių tinklų žvaigždė – priežastis sukrečianti

Apie tai pranešė miror.co.uk.
„Ji buvo mano švyturys audroje“
39-erių Melburne gyvenusi mitybos specialistė buvo žinoma dėl savo sveikos gyvensenos platformos „Natural Spoonfuls“, kur dalijosi patarimais apie mitybą, sveiką gyvenimo būdą ir natūralius produktus.
Tragišką žinią socialiniuose tinkluose pranešė jos vyras Nathan, kuris kartu su Stacey laukėsi pirmojo vaiko.
„Stace iškeliavo rugsėjo 29-ąją, po to, kai sėkmingai pagimdė mūsų pirmąjį sūnų Axelį namuose. Deja, netrukus įvyko nenumatyta ir itin reta komplikacija. Ji buvo perkelta į ligoninę, tačiau gydytojams nepavyko jos išgelbėti“, – rašė vyras.
Didžiausia svajonė – būti mama
Nathan teigimu, Stacey visą gyvenimą svajojo apie motinystę.
„Tai buvo jos didžiausia gyvenimo svajonė. Ji tai padarė – taip, kaip visada norėjo. Ji mylėjo nėštumą, kiekvieną dieną kalbėdavosi su mūsų sūnumi, sakydavo, kad jį myli. Ji laikė jį ant rankų, kai jis gimė. Ji jį pamatė, pamaitino, pasakė, kad myli“, – rašė jis.
Mylėjo gamtą ir paprastą gyvenimą
Vyras prisiminė žmoną kaip žmogų, kuris labiausiai vertino paprastumą.„Ji buvo visatos vaikas. Ramiausiai jausdavosi būdama gamtoje, su smėliu po kojomis ir knyga rankoje, šalia mūsų prancūzų buldogės Winter. Ji niekada nesivaikė materialių dalykų – tiesiog mėgo gyvenimą tokį, koks jis yra“, – dalijosi Nathan.
„Pasaulis tapo mažiau šviesus be jos“
„Ji buvo mano švyturys audroje. Pasaulis tapo mažiau šviesus be jos. Ji buvo gražiausias, darbščiausias, rūpestingiausias žmogus, kokį esu sutikęs. Laimingiausia mano gyvenimo diena buvo tada, kai galėjau ją vesti Maldyvuose“, – prisiminė vyras.
Stacey Hatfield dirbo su natūralios gyvensenos prekių ženklais, kūrė turinį maisto gamintojams ir skatino sveikesnius įpročius. Jos netektis paliko didžiulę tuštumą sekėjų ir artimųjų širdyse.
