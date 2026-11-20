Apie Fionos žūtį pranešęs zoologijos sodas teigė, kad išgelbėti begemotės nepavyko, nors veterinarai ir prižiūrėtojai nuolat stengėsi jai padėti. Pirmadienį sodas skelbė, kad gyvūnas prižiūrimas visą parą. Specialistų teigimu, tokį suaugusį begemotą kaip Fiona operuoti nebuvo įmanoma.
Kaip kepurė atsidūrė aptvare
Fiona kepurę prarijo maždaug prieš 11 dienų. Zoologijos sodo lankytojui išmetus ją į orą, lubų ventiliatorius nusviedė ją pro nedidelę angą virš apžvalgos langų tiesiai į aptvarą. Zoologijos sodo atstovė Michelle Curley sakė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas.
Prižiūrėtojai Fionai davė vandens ir skanėstų, o veterinarai atidžiai stebėjo jos būklę. Iš žirgyno pasiskolinę vibracinę platformą, jie kelis kartus per dieną skatino begemotę ant jos atsistoti, tikėdamiesi, kad vibracija padės kepurei judėti virškinamuoju traktu. Bandymai buvo nesėkmingi.
Zoologijos sodo gyvūnų sveikatos skyriaus vadovas Mike Wenninger sakė, kad prieš Fionai nugaištant veterinarai dukart taikė nejautrą jos būklei įvertinti. Zoologijos sodų ir akvariumų asociacija pareiškė, kad visą šį laiką sodas jai teikė išskirtinę priežiūrą.
Kodėl operacija būtų buvusi sudėtinga
Mičigano valstijos universiteto Veterinarijos medicinos fakulteto docentas Jack Kottwitz paaiškino, kad dėl storos begemotės odos ir sudėtingos nejautros operacija būtų užtrukusi ilgai, būtų prireikę kelių pjūvių. Nors kepurė buvo palyginti nedidelė, jos pluoštų mišinys kėlė pavojų. Begemotų skrandis turi kelias kameras, o jų virškinamasis traktas ilgas.
Šiaurės Karolinos valstijos universiteto veterinarijos gydytoja Jan Hawkins sakė, kad buvo sunku nustatyti, kur yra kepurė. Begemotei negalima atlikti tokių įprastų vaizdinių tyrimų ir procedūrų, kokios prieinamos tiriant mažesnius gyvūnus ar arklius.
Zoologijos sodai jau daugelį metų įspėja apie pavojų, kurį gyvūnams kelia į aptvarus patekę daiktai. Prieš dvejus metus Tenesio zoologijos sode reta antilopė nugaišo užspringusi plastikiniu vaisių tyrės pakuotės dangteliu. 2014 m. Vokietijos zoologijos sode baltasis lokys nugaišo prarijęs lankytojo į aptvarą numestą striukę.
Fionos išgyvenimą stebėjo žmonės visame pasaulyje
2017 m. Fiona gimė šešiomis savaitėmis anksčiau laiko ir svėrė vos 13,2 kg. Tai buvo mažiau už tuometį mažiausią užregistruotą šios rūšies naujagimio svorį. Fiona negalėjo žįsti, todėl zoologijos sodo darbuotojas rankomis melžė jos motiną. Zoologijos sodas augančią Fioną fotografavo ir filmavo, o jos sveikimą internete stebėjo gerbėjai visame pasaulyje.
Fionos istorija suteikė zoologijos sodui vilties po kelis mėnesius trukusios kritikos dėl gorilos Harambe žūties. Gorila buvo nušauta į jos aptvarą įkritus vaikui ir tapo populiariosios kultūros reiškiniu. 2022 m. gimė jaunesnysis Fionos brolis Fritz. Jos tėvas Henry nugyveno 36 metus, šiek tiek ilgiau nei vidutiniškai gyvena nelaisvėje laikomi Nilo begemotai. Keliais mėnesiais po Fionos gimimo jis buvo užmigdytas smarkiai pablogėjus sveikatai.
Nepraėjus nė valandai po žinios apie Fionos žūtį, prie jos statulos šalia zoologijos sodo lankytojai pradėjo palikti gėlių ir atvirukų. Viename jų buvo parašyta „Amžinai mūsų Fiona“.
Sinsinačio meras Aftab Pureval Fioną pavadino miesto „atkaklumo ir džiaugsmo simboliu“, o Ohajo gubernatorius Mike DeWine – „tikra ikona“. Užuojautą pareiškė ir „Cincinnati Bengals“. JAV viceprezidento J. D. Vance žmona Usha Vance pasidalijo nuotrauka iš zoologijos sodo, kurioje vieną jų vaikų nuo Fionos skiria tik stiklinė aptvaro siena. Ji rašė, kad šeimai labai patiko lankyti Fioną.
Nuotraukoje – Fiona su motina Bibi (2018 m.). DarthBotto / „Wikimedia Commons“. Nuotrauka apkarpyta, kadrams taikoma CC BY-SA 4.0 licencija.
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