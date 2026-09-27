Simonos Lipnės gyvenime – naujas etapas: pranešė stulbinančią žinią

Šia žinia ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Pradėjo naują etapą
Jau kurį laiką kalbėjusi apie naują verslą, moteris iki šiol daug detalių neatskleidė. Tiesa, šiandien ji pranešė, kad savo gyvavimą pradeda jos nauja internete parduotuvė, pavadinimu Simonella.
Joje bus prekiaujama grožio prekėmis, kurias išbandys ir savo pastebėjimais dalinsis pati verslininkė.
Kai kurie žmonės, prisiregistravę anksčiau, jau galėjo patektį į svetainę bei apžiūrėti prekes su išankstiniu kodu.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vasaros pabaigoje šeima pranešė, kad jų verslas „Simitri“ atitenka M. Lipniui, o Simona savo nuosavą verslą kurs iš naujo.
Primename, kad kiek anskčiau M. Lipnius socialiniame tinkle kreipėsi į sekėjus su žinia apie „Simitri“ ateitį.
„Mums su Simona pavyko pasiekti taiką. Šiandien mes pasirašėme visus susitarimus, padėjom taškus ant „i“. Po mano visų išėjimų viešai didžiausias nerimas, aišku, kilo mūsų „Simitri“ bendruomenei – tiek darbuotojams, tiek partneriams, tiek tiekėjams, galų gale ir klientams.
Noriu įvesti aiškumo į šitą vietą. Tai nuo šiandien Simona atsitraukia nuo „Simitri“ veiklos. Tariu jai didžiulį ačiū, kas liečia „Simitri“ veiklą ir neabejotiną jos indėlį į visą tai. Be jos „Simitri“ nebūtų tuo, kuo yra šiandien, bet taip jau atsitiko, kad tą kelionę ir visą verslo vystymą tęsiu aš vienas su mūsų komanda, nes už „Simitri“ vairo stovėjau ne tik aš, ne tik Simona, bet ir daug kitų šaunių žmonių.
Aišku, po viso šito „Simitri“ keisis, ir net neabejoju, kad tie pokyčiai mus atves į visai kitą lygį. Tad nuo šiandien puslapis yra tiesiog užjuodintas ir penktadienį startuosim iš naujo“, – kalbėjo jis.
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