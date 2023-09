Simonas Storpirštis – apie naujus vėjus gyvenime ir darbą su Ramūnu Rudoku

Tarpukaris Lietuvoje – trumpas, tačiau vienas spalvingiausių istorinių laikotarpių, kai ką tik atkurtą valstybę buvo mėginama statyti nuo pamatų, tačiau tai padaryti trukdė nuolatinė kova už būvį didžiųjų pasaulio galių žaidimo lauku tapusiame žemės lopinėlyje. Būtent šis mistišas istorijos tarpsnis ir spalvingi jo verpetai atgis lapkritį kino teatruose pasirodysiančiame filme „Laikinai jūsų“, sukurtame pagal to paties pavadinimo išeivijos lietuvio Antano Šileikos romaną, rašoma pranešime spaudai.

Pagrindinis veikėjas – kontržvalgybos agentas Justas Adamonis – įsivelia į painią istoriją: komunistų pogrindis rezga suktus planus, laikinąja sostine tapusiame Kaune siaučia politinės audros, negana to, kortas sumaišo netikėtai į širdį pasibeldusi meilė.

REKLAMA

REKLAMA

Simonas Storpirštis (5 nuotr.) Simonas Storpirštis (nuotr. Organizatorių) Simonas Storpirštis (nuotr. Organizatorių) Simonas Storpirštis (nuotr. Organizatorių) +1 Simonas Storpirštis (nuotr. Organizatorių) Simonas Storpirštis (nuotr. Organizatorių)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Simonas Storpirštis

J. Adamonio vaidmenį gavęs aktorius Simonas Storpirštis siekė atrakinti ne tik šio įvairialypio personažo charakterį, bet ir pabandyti perprasti jo minčių eigą. „Visų pirma pasikalbėjome su režisieriumi Ramūnu Rudoku apie įvairius prototipus, klausinėjau, kaip jis įsivaizduoja. Skaičiau ir scenarijų, ir romaną – norėjau kuo geriau suvokti, kodėl mano personažas taip elgiasi, kas jis toks ir ko jis nori“, – pasakojo S. Storpirštis.

REKLAMA

Justo Adamonio prototipas – tarpukario Lietuvos kontržvalgybininkas Jonas Budrys, labiausiai pasižymėjęs kaip vienas Klaipėdos sukilimo vadų, padėjęs pajūrio kraštą 1923-aisiais sugrąžinti Lietuvai. „Teko domėtis ir juo, nors informacijos nėra daug. Daugiausiai skaičiau apie Klaipėdos sukilimą ir mėginau įvertinti, kokia tai buvo asmenybė lietuvių karvedžių istorijos kontekste“, – kalbėjo aktorius.

Vaidmuo jam tapo artimas dėl kelių priežasčių: „Pats laikotarpis labai įdomus, o kurti apie Tėvynę visada įdomu. Intrigavo ir tai, kad galiu kurti prototipą žmogaus, kuris išties egzistavo, nors tai ir romantizuotas variantas. O jei kuri kontržvalgybininko vaidmenį, žinai, kad jis nebus vienpusiškas. Iš profesinės pusės tai nuteikia labai gerai.“

REKLAMA

REKLAMA

S. Storpirštis įsitikinęs, kad J. Adamonio personažas turi potencialo tapti dar ne vieno filmo centrine ašimi ir konkuruoti su žymiausiais pasaulio slaptaisiais agentais, šnipais ar detektyvais.

„Tai galėtų būti labai įdomi ir kokybiška lietuviško detektyvo franšizė. Kai baigėsi filmavimai, maniau, kaip būtų smagu, jei tai turėtų tęsinį. Pasaulyje yra bondai, bornai ir visi kiti, galima sukti ir į Šerloko Holmso pusę ar keliauti po pasaulį. Lietuvoje irgi buvo daug visokių istorinių įvykių, kuriuose šis personažas galėtų dalyvauti. Neturime tokio veikėjo, nebent Tadą Blindą, bet jo istorija dažniausiai užsibaigia ties vienu žygdarbiu“, – savo idėją dėstė aktorius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

S. Storpirščiui tai – nebe pirmas projektas, kai aikštelėje dirba su režisieriumi Ramūnu Rudoku. Pastarasis kino juostoje taip pat atliko svarbų vaidmenį.

„Man patinka tai, kad Ramūnas visada labai gerai pasiruošęs. Jis ateina padaręs namų darbus už visus – už save, aktorius, operatorius. Gerai valdo filmavimo aikštelę ir žino, ko nori, moka tai iškomunikuoti. Dėl to darbas vyksta sklandžiai, neprireikia stabdyti visko, kad jis valandą pagalvotų, kaip ką daryti. Jis sau ir kitiems to neleidžia. Dėl to su juo labai paprasta ir gera dirbti“, – režisierių gyrė aktorius.

Filme „Laikinai jūsų“ vaidina žinomų šalies aktorių kolektyvas: greta S. Storpirščio ir R. Rudoko ekranuose taip pat bus galima išvysti Dainių Kazlauską, Šarūną Datenį, Ainį Storpirštį, Justiną Nemanytę, Akvilę Žirgulytę, Joną Gricių, Nerijų Gadliauską, Agnę Šataitę ir kitus. Filmo premjera – lapkričio 24-ąją ir jau dabar aišku, kad šis prodiuserinės kompanijos „Singing Fish“ kūrinys bus didžiausio biudžeto lietuviškas filmas 2023 metais.