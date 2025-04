Šie žmonės – turtingiausi visame pasaulyje: štai kas jie

Patys turtingiausieji turi daugiau nei 200 mlrd. dolerių. Šias sumas sudaro ne banke laikomi grynieji pinigai, o daugiausia investicijos, dažnai kai kurių didžiausių viešai kotiruojamų bendrovių, į kurias gali investuoti net plačioji visuomenė.

Šie milijardieriai pasiekė aukštumas sunkiai dirbdami, turėdami puikių idėjų, dėl atsitiktinumų ir daug kruopštaus planavimo su išmintingais finansų patarėjais.

Pateikiame 10 turtingiausių pasaulio žmonių ir kai kurias svarbiausias jų investicijas, remiantis „Bloomberg“ milijardierių indeksu.

1. Elonas Muskas: 310 mlrd.

Elonas Muskas (53 m.) yra vienas prieštaringiausiai vertinamų verslo veikėjų, tačiau neabejojama dėl jo turtų.

Pietų Afrikoje gimęs E. Muskas sukūrė bendrovę „Tesla“, kuri tapo pirmaujančia elektrinių transporto priemonių rinkos dalyve, o su savo įmone „SpaceX“ skatina keliones į kosmosą.

Muskas susikrovė nedidelį turtą būdamas pirmuoju „PayPal“ akcininku, o visai neseniai įsigijo „Twitter“, kurį pervadino X.

Pastaraisiais metais Muskas pritraukė kontraversijų: per 2024 m. prezidento rinkimus jis susipyko su Donaldu Trumpu, po to tapo Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) veidu, taip pat vartojo narkotikus per interviu su Joe Roganu.

2. Jeffas Bezosas: 217 mlrd.

Jeffas Bezosas (61 m.), „Amazon“ įkūrėjas, išgarsėjo dar 1999-2000 m. „dot-com“ bumo laikotarpiuž, tačiau jo turtas iš tiesų išaugo po 2008-2009 m. finansų krizės. Po to sekusį dešimtmetį „Amazon“ išplėtė savo veiklą interneto paslaugų, logistikos, siuntų pristatymo ir kitose srityse.

2013 m. Bezosas už 250 mln. dolerių įsigijo laikraštį „Washington Post“ ir įkūrė aerokosminę bendrovę „Blue Origin“, kuri komercializuoja keliones į kosmosą.

Jis taip pat yra žinomas filantropas, 2020 m. įkūręs Bezoso Žemės fondą, kuriam paaukojo 10 mlrd. dolerių, ir yra sakęs, kad atiduos didžiąją dalį savo turto.

3. Markas Zuckerbergas: 207 mlrd.

Markas Zuckerbergas (40 m.) yra bendrovės „Meta Platforms“, anksčiau žinomos kaip „Facebook“, įkūrėjas. Jauniausias šio sąrašo narys, Zuckerbergas pradėjo „Facebook“ savo bendrabučio kambaryje Harvarde ir per kelerius metus greitai jį išplėtė.

„Meta“ priklauso socialinių tinklų platformos „Facebook“ ir „Instagram“, taip pat ir platforma „WhatsApp“. Bendrovė taip pat daug investuoja į dirbtinį intelektą.

4. Bernardas Arnault: 179 mlrd.

Bernardas Arnault (76 m.) įkūrė „LVMH“ – bendrovę, kuri įsigijo įvairius prancūzų mados prekių ženklus, tokius kaip „Christian Dior“, „Louis Vuitton“, „Moët and Hennessy“.

Neseniai konglomeratas įsigijo „Tiffany“ ir pagal rinkos kapitalizaciją yra viena didžiausių bendrovių Europoje.

5. Larry Ellison: 172 mlrd.

Larry Ellisonas (80 m.) buvo vienas iš programinės įrangos bendrovės „Oracle“ įkūrėjų ir dešimtmečius jai vadovavo, kol tapo jos vyriausiuoju technologijų direktoriumi ir vykdomuoju pirmininku. L. Ellisonui taip pat priklauso beveik visa Havajų sala Lana'i.

6. Warrenas Buffettas: 164 mlrd.

Warrenas Buffettas (94 m.), nuo seno žinomas kaip Omahos orakulas dėl savo pranašiškos investavimo nuovokos, investuoja nuo pat vaikystės. Jau beveik 60 metų jis vadovauja investavimo įmonei „Berkshire Hathaway“.

„Berkshire“ valdo didžiulius daugelio didžiausių Amerikos įmonių, įskaitant „Apple“, „Coca-Cola“ ir daugelį kitų, akcijų paketus. Į jo bendrovės metinį susirinkimą susirenka dešimtys tūkstančių investuotojų ir jis vadinamas „kapitalizmo Vudstoku“.

7. Billas Gatesas: 162 mlrd.

Billas Gatesas yra vienas iš „Microsoft“ įkūrėjų ir ilgą laiką buvo vienas turtingiausių žmonių, nes jo programinės įrangos kompanija dešimtmečiais nuolat plėtėsi.

B. Gatesas taip pat žinomas dėl savo filantropinės veiklos, t. y. privataus labdaros fondo „Bill & Melinda Gates Foundation“.

8. Larry Page'as: 149 mlrd.

Larry Page'as (52 m.) kartu su kitu šio sąrašo nariu (Nr. 9) įkūrė „Google“, vėliau pervadintą į „Alphabet“.

Jis vadovavo bendrovei 1997-2001 m. ir 2011-2019 m.

9. Sergejus Brinas: 140 mlrd.

Sergejus Brinas (51 m.) kartu su J. Page'u yra vienas iš „Google“ įkūrėjų ir daugelį metų ėjo bendrovės prezidento pareigas, kol 2019 m. atsistatydino.

Jis ir Page'as „Google“ sukūrė viename Silicio slėnio garažų.

10. Steve'as Ballmeris: 136 mlrd.

Steve'as Ballmeris (69 m.) taip pat susikrovė turtus per „Microsoft“ ir buvo vienas pirmųjų bendrovės vadovų.

Galiausiai jis vadovavo bendrovei nuo 2000 m. iki 2014 m., o vėliau įsigijo Los Andželo „Clippers“ – Nacionalinės krepšinio asociacijos profesionalaus krepšinio frančizę.