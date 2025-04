Muskas gali pasitraukti iš pareigų Trumpo administracijoje: atėjo laikas grįžti prie verslo ir imtis pagalbinio vaidmens

Pasak trijų D. Trumpo informatorių, kuriems buvo suteiktas anonimiškumas, kad galėtų apibūdinti besikeičiančius santykius, prezidentas tebėra patenkintas E. Musku ir jo Vyriausybės efektyvumo departamento iniciatyva, tačiau pastarosiomis dienomis abu vyrai nusprendė, kad netrukus E. Muskui ateis laikas grįžti prie savo verslo ir imtis pagalbinio vaidmens.

Kai kurie D. Trumpo administracijos darbuotojai ir daugelis išorės sąjungininkų nusivylė jo nenuspėjamumu ir vis dažniau milijardierių laiko politine kliūtimi, o tai išryškėjo antradienį, kai konservatyvus teisėjas, kurį E. Muskas labai palaikė, pralaimėjo konkursą į Viskonsino valstijos Aukščiausiojo Teismo nario vietą.

E. Muskas šiuo metu turi „specialiojo vyriausybės darbuotojo“ statusą, kuris laikinai atleidžia jį nuo kai kurių etikos ir interesų konflikto taisyklių. Šis 130 dienų laikotarpis turėtų baigtis gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje.

Tai taip pat yra ryškus pokytis D. Trumpo ir E. Musko santykiuose, palyginti su tuo, kas vyko prieš mėnesį, kai Baltųjų rūmų pareigūnai ir sąjungininkai prognozavo, kad E. Muskas „čia liks“.

Vienas aukšto rango administracijos pareigūnas sakė, kad E. Muskas greičiausiai išlaikys neoficialų patarėjo vaidmenį ir toliau retkarčiais pasirodys Baltųjų rūmų teritorijoje.

Kitas perspėjo, kad visi, kurie mano, jog E. Muskas visiškai išnyks iš D. Trumpo orbitos, „apgaudinėja save“.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Leavitt „Politico“ pranešimą pavadino „nesąmone“, jog E. Muskas netrukus pasitrauks iš Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) vadovo pareigų.

This “scoop” is garbage.



Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi