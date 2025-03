Nutekinus vaizdo įrašą iš Elono Musko vakarienės – naujas posūkis

Daugelis žmonių buvo tiesiog pasibaisėję E. Musko manieromis prie stalo su aukštos socialinės padėties asmenimis, kai buvo paviešintas vaizdo įrašas, kai šis žaidžia su stalo įrankiais.

Daugelis teigė, kad vyras apskritai nieko neišmano apie stalo etiketą.

Tačiau Muskas turėjo kitų idėjų, kai kovo 15 d. turėjo galimybę vakarieniauti su Trumpu jo Palm Bičo dvare Floridoje, kai prie poros prisijungė kiti svečiai, pavyzdžiui, Shivon Zilis, kuri su Musku turi keturis bendrus vaikus, taip pat Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Leavitt, skelbia unilad.com.

Vaizdo įraše, kuris nuo to laiko išplito internete, matyti, kaip E. Muskas žiūri į stalo įrankių kolekciją, kurią buvo pasidėjęs ant rankos, ir lėtai ją judina, o D. Trumpas šnekučiuojasi su kitu šalia esančiu svečiu.

Elon Musk at Mar-a-Lago, sitting next to Trump, balancing forks and knives into some kind of skeletal sculpture. It might look odd to most, but as someone neurodivergent myself, I get it. This is normal behavior for many of us. You don’t have to be high or drunk—just wired… pic.twitter.com/i9wOP9Vmj3