Žaibiškai plinta Musko vaizdo įrašas Trumpo vakarienės metu: užfiksuotas keistas jo elgesys

Per vakarienę su D. Trumpu keistas E. Musko elgesys patraukė dėmesį – jis, atrodydamas tarsi „užhipnotizuotas“, žaidė su šakute ir šaukštais. Vaizdo įrašas greitai paplito socialinėje žiniasklaidoje ir sukėlė įvairių reakcijų, rašo unilad.com.

Pranešama, kad vakarienė vyko kovo 15 d. D. Trumpo dvare „Mar-a-Lago“ Palm Byče, Floridoje, ir norint dalyvauti, reikėjo sumokėti net 1 mln. dolerių (920 tūkstančių eurų) už vieną vietą.

Vaizdo įraše matyti, kaip „Tesla“ vadovas sėdi prie stalo su „Neuralink“ direktore Shivon Zilis, su kuria jis turi keturis bendrus vaikus ir žaidžia su stalo įrankiais.

Kadrui pasislinkus, galima pamatyti D. Trumpą, sėdintį Musko dešinėje ir kalbantį su kitu svečiu, tuo tarpu Muskas toliau „be vargo balansuoja šakutę ir du šaukštus ant vieno piršto galiuko“.

Pats Muskas vėliau pakomentavo šį vaizdo įrašą savo platformoje, patikslindamas: „Šakutė ir du šaukštai balansuoja ant mano piršto galiuko.“

Elon Musk at Mar-a-Lago, sitting next to Trump, balancing forks and knives into some kind of skeletal sculpture. It might look odd to most, but as someone neurodivergent myself, I get it. This is normal behavior for many of us. You don’t have to be high or drunk—just wired… pic.twitter.com/i9wOP9Vmj3

