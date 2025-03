Šiandien – asociacijos „Lyderė“ apdovanojimai: padėkokime kuriantiems visuomenę be stereotipų

Apdovanojimus stebėkite čia:

„Nors trečius metus iš eilės vykstančius „Lyderės“ apdovanojimus siejame su tarptautine moterų solidarumo diena, man išties tai yra mūsų visų – ir moterų, ir vyrų – vienijančios ir įtraukiančios lyderystės diena.

O šį vakarą švęsime bendrus pasiekimus, kurie grindžiami mūsų stipria misija –kurti visuomenę be lyčių stereotipų bei įgalinti moteris lyderystei.

REKLAMA

REKLAMA

Praėję metai mūsų asociacijai buvo labai svarbūs – džiaugiamės politikų atvirumu, perkeliant direktyvą dėl lyčių balanso organizacijų valdybose, bei svarbiais nutarimais, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šeimos ir karjeros derinimui.

REKLAMA

O apdovanojimų metu pamatysite, kad „Lyderė“ pradėjo ir svarbias partnerystės su skirtingomis organizacijomis“, – sako asociacijos valdybos pirmininkė bei TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Asociacijos „Lyderė“ apdovanojimai

Asociacijos „Lyderė“ apdovanojimų metu renginio dalyviai ir žiūrovai bus pakviesti įvertinti tuos, kurie, negailėdami savo laiko ir pastangų, siekė stereotipų visuomenėje mažinimo bei moterų lyderystėje įgalinimo.

REKLAMA

REKLAMA

Beveik 300 veiklių aukščiausio lygio vadovių ir vadovų bei įvairių sričių ekspertų vienijanti asociacija šiemet lyderes ir lyderius apdovanos net 7 kategorijose.

Tai – „Metų paskatos lyderė“, „Metų žiniasklaidos lyderė“, „Metų švietimo lyderė“, „Metų pokyčio lyderė“, „Metų vadovė lyderė“, „Metų technologijų ekosistemos lyderė“ ir „Metų įkvepianti lyderė“.

O taip pat apdovanojimų svečiai bei tiesioginės transliacijos žiūrovai bus pakviesti į tradicinį Varpo dūžį už lyčių lygybę. Tai – tai pasaulinė Jungtinių Tautų organizacijos iniciatyva, prie kurios jungiasi ir vertybinių popierių birža „Nasdaq“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šių metų iniciatyvas vienijanti tema – „Ring the Bell for ALL Women and Girls: Rights. Equality. Empowerment“. Šiuo varpo dūžiu bus simboliškai uždaroma „Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sesija.

Tiesioginė renginio transliacija naujienų portale tv3.lt – nuo 19 val.

Renginio partneris – SEB bankas

Apie asociaciją „Lyderė“

2017 m. įsteigta asociacija „Lyderė“, šiai dienai vienijanti daugiau kaip 300 aukščiausio lygio vadoves ir vadovus bei įvairių sričių ekspertus, siekia kurti visuomenę be lyčių stereotipų bei įgalinti moteris lyderystei.

REKLAMA

Asociacija „Lyderė“ savo veiklą grindžia 4 pagrindinėmis kryptimis, kuriomis siekia: užtikrinti lyčių balansą vadovaujančiose pareigose; vienodo moterų ir vyrų atlygio, nepriklausančio nuo lyties; gerų sąlygų šeimos ir karjeros derinimui; lyčių lygybei palankios švietimo sistemą.

Asociacijos „Lyderė“ vizija – Lietuva Nr. 1 Europos Sąjungoje pagal lyčių lygybę.

2023 m. kovą asociacija „Lyderė“ pirmą kartą Lietuvoje surengė apdovanojimus, skirtus pagerbti savo darbais ir visuomenine veikla prie lyčių stereotipų mažinimo bei moterų lyderystės stiprinimo prisidedančius žmones.

Asociacijos „Lyderė“ veiklą gali palaikyti kiekvienas, kuris tiki, jog lyčių balansas prisideda prie visaverčio visuomenės gyvenimo ir tobulėjimo. Prisijungti prie „Lyderės“ bendruomenės ir dalintis lyderystės patirtimi kviečiami tiek vyrai, tiek moterys