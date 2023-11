Asociacijos „Lyderė“ Mentorystės programa skirta moterims vadovėms pradeda antrąjį sezoną

REKLAMA

Asociacijos „Lyderė“ Mentorystės projektas – tai savanoriška programa, skirta moterims norinčioms tobulėti ir siekti karjeros vadovaujančiose pozicijose bei įmonių valdybose. Programos metu asociacijos nariai, geriausi įvairių veiklos sričių profesionalai, skiria savo laiką mentorystei, dalinasi sukaupta verslo bei profesine patirtimi, savo pavyzdžiu skatina dalyves žengti sekančius karjeros žingsnius.

Nors per pastaruosiuos metus tiek nacionaliniu, tiek Europos mastu daug nuveikta lyčių lygybės klausimais, tačiau statistika vis dar rodo, kad moterų ir vyrų santykis vadovaujančiose pozicijose stipriai skiriasi. Lietuvos įmonėms apie 30% vadovauja moterys, apie 70% vyrai.

Taip pat skiriasi ir tas pačias pareigas užimančių vyrų ir moterų darbo užmokestis. Šis atotrūkis Valstybės duomenų agentūros duomenimis 2022 m. buvo 13.6% moterų nenaudai. Asociacija „Lyderė“ Mentorystės projektu siekia kurti realų pokytį ir skatinti moteris siekti karjeros aukščiausios grandies vadovų pozicijose bei įmonių valdybose.

„Mentorystės projektas mūsų asociacijoje atsirado labai organiškai. Jo poreikį padiktavo atlikti tiek vidiniai, tiek išoriniai tyrimai, kurie parodė, kad viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių moterims siekti karjeros aukščiausiose pozicijose, yra pasitikėjimo savimi ir išorinio palaikymo stoka. Šias problemas puikiai sprendžia mentorystė, kai programos metu patyrę mentoriai dalijasi savo patirtimi ir įžvalgomis, geraisiais pavyzdžiais. Jau po pirmojo sezono turime sėkmės istorijų, kai programą baigę moterys, tapo aukščiausios grandies vadovėmis. Tai mus įkvepia tęsti projektą ir jį tobulinti“, – sakė asociacijos „Lyderė“ valdybos pirmininkė Laura Blaževičiūtė.

Programos tikslai yra padėti siekiančioms tobulėti moterims, paskatinti siekti tolimesnės karjeros vadovaujančiose pozicijose, skleisti gerąją vadovavimo patirtį, stiprinti moterų bendradarbiavimą ir profesinę savanorystę, prisidėti didinant moterų skaičių vadovaujančiose pozicijose bei didinti moterų vadovių svarbą ir indėlį įmonių veikloje. Mentorystės programą sudaro du lygiai: vidurinės grandies vadovėms (Manager to Director) bei aukščiausios grandies vadovėms (Director to C-suite / C-suite to Board).

„Dauguma mentorystės programų yra skirtos karjerą pradedantiems profesionalams, dar tik siekiantiems susiorientuoti karjeros kelyje. Mūsų rengiama programa unikali tuo, kad yra skirta vidurinės ir aukščiausios grandies vadovėms moterims, siekiančioms tolimesnės karjeros įmonių aukščiausios grandies vadovų pareigose ar įmonių valdybose. Pernai pradėdamos šią programą kiek abejojome, ar ji sulauks pakankamai susidomėjimo, tačiau kai gavome beveik 100 dalyvių paraiškų – abejonių neliko. Taigi šiemet atidarome antrąjį programos sezoną ir manome, kad jis susilauks ne mažiau sėkmės ir susidomėjimo”, – sakė Asociacijos „Lyderė“ Mentorystės programos koordinatorė Eglė Pavydė.

Į programą gali registruotis tiek asociacijos „Lyderė“ narės, tiek jomis neesančios moterys. Pagrindinis vertinimo kriterijus yra aplikančių nurodyta motyvacija. Registracija vyks iki lapkričio 30 d., programos trukmė – 6 mėnesiai.

Asociacijos „Lyderės“ misija – kurti visuomenę be lyčių stereotipų ir įgalinti moteris darbo rinkoje. Pristatydama įkvepiančių moterų pavyzdžius, asociacija siekia lyčių balanso vadovaujančiose pozicijose, mažinti vyrų ir moterų atlygio už tą patį darbą atotrūkį, moterų šeimos bei karjeros derinimo sąlygų gerinimo bei realių pokyčių švietimo sistemoje, ugdant tvarų ir atsakingą požiūrį į lyčių lygybę. Asociacijos vykdomas Menotrystės projektas puikiai atliepia šiuos tikslus.

Mentoriai:

Arminta Saladžienė Nasdaq Grupės viceprezidentė

Laura Blaževičiūtė All Media Lithuania (TV3 Group) CEO

Jurgita Petrauskienė įmonių "Vilniaus Vandenys", "EcoBaltia", "Ecoservice", "Vilnaus Vystymo Kompanija" nepriklausoma valdybos narė

Renata Beržanskienė AB “ORLEN Lietuva” Teisės departamento direktorė

Jūratė Nedzinskienė Headex Group CEO

Leda Iržikevičienė OP Bankas Šalies Vadovė

Jolanta Grašienė SBA Grupės viceprezidentė ir valdybos narė

Viktorija Trimbel Coinvest Capital Vykdančioji direktorė

Lina Koriznienė Vilniaus miesto savivaldybės Organizacijos vystymo vadovė, įmonių Vilniaus vandenys ir Vilniaus vystymo kompanija valdybos narė

Julija Janus įmonių UAB Julijos Namai ir VŠĮ Arterija direktorė

Deividas Rafanavičius, UAB TMD partneriai CEO

Inga Radzevičienė OVC Consulting Valdybos narė ir COO

Eglė Pavydė, hVIVO Verslo plėtros direktorė Europai ir Azijai, UAB LONGEVERSE CEO,

Asta Bagdonavičienė VšĮ ARS FESTA savininkė ir direktorė

Gražina Mykolaitytė VUGENE CEO

Neringa Kazlauskienė Shopper Quality Group CEO ir partnerė

Vaineta Barevičiūtė – Kryževičienė Intrum Global Business Services vadovė

Lina Danienė Profesinio augimo konsultantė