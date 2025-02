Atsakys akyliausi: ar aktorės suknelėje popkornai – tikri?

36-erių aktorė Emma Stone su vyru ir buvusiu SNL scenaristu Dave'u McCary taip pat dalyvavo renginyje.

Emma dėvėjo klostuotą, iki žemės siekiančią raudoną Louis Vuitton couture suknelę su iškiliomis liemens detalėmis. Suknelė traukė akį ir dėl kitų detalių – abiejose suknelės pusėse buvo prikrauta spragėsių.

Kai Ema sukosi ir pozavo su taip pat pilnu kibiru popkornų rankose, aplink jos liemenį skraidantys spragėsiai žiūrovams suteikė dar daugiau linksmos dramos.

Komentatoriai Emmą bgyrė už smagų, bet drąsų mados žingsnį: „Ji tiesiog diva“.

Maža to, internete taip pat pasklido daugybė užkulisinių kadrų, kuriuose Ema skinasi kelią per minią ir kuriuose matyti, kaip „Oskaro“ laureatė iš tiesų kramto spragėsius iš savo suknelės.

