Šeimos atostogos baigėsi košmaru: dingo 3 vaikų tėvas

Manoma, kad trijų vaikų tėvas Thomasas Gigleris rugsėjo 19 dieną iškrito arba nušoko nuo kruizinio laivo „Carnival Panorama“ 11-ojo denio. Tuo metu šeima jau šešias dienas plaukiojo jūroje – laivas iš Puerto Valjartos, Meksikoje, keliavo į Long Bičą, Kalifornijoje.
Dingo be žinios
Kaip praneša „The U.S. Sun“, Michelle pasigedo vyro ir paprašė laivo darbuotojų jį iškviesti per garsiakalbius. Tačiau Thomasui neatsiliepus, įgula nusprendė 15.30 val. paprašyti keleivių grįžti į kajutes, kad galėtų atlikti išsamią paiešką.
Vyrui taip ir neatsiradus, darbuotojai peržiūrėjo valandų valandas trukusius apsaugos kamerų įrašus. Juose, kaip pranešama, užfiksuota akimirka, kai Thomasas galimai peršoko laivo bortą. Tuo metu laivas buvo netoli Baja Kalifornijos pakrantės.
Paieškose dalyvavo vietos pareigūnai, JAV ir Meksikos pakrančių apsaugos tarnybos.
Thomasas dirbo kompiuterių programuotoju. Po vyro dingimo jo artimieji prabilo apie skaudžią situaciją ir teigė norintys sužinoti, kas iš tiesų nutiko.
Jo sesuo Wendy Dowden, kalbėdama su „Daily Mail“, pareiškė netikinti, kad brolis sąmoningai nutraukė savo gyvybę. Nors tai yra viena iš svarstomų įvykio versijų, moteris mano, kad galėjo nutikti kažkas kita.
„Manome, kad kažkas turėjo nutikti jo galvoje. Jis nebūtų taip pasielgęs, jei būtų buvęs sveiko proto“, – sakė ji.
„Carnival Cruise Line“ atstovas patvirtino, kad laive buvęs vyras dingo už borto, laivui plaukiant iš Meksikos į Kaliforniją. Pasak bendrovės, apie dingusį keleivį pranešus įgulai, buvo pradėtos paieškos ir tyrimas, peržiūrėti apsaugos kamerų įrašai, informuotos JAV ir Meksikos pakrančių apsaugos tarnybos.
Kol kas Thomaso Giglerio dingimo aplinkybės lieka neaiškios. Jo šeima ir toliau laukia atsakymų.
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