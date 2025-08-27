Šeima išgyvena košmarą: 17-metė išvyko į muzikos festivalį, bet namo taip ir negrįžo

Mia sekmadienį, rugpjūčio 24 d., dalyvavo festivalyje, kai jai pasidarė bloga, skelbė dailystar.co.uk.
Užgeso gyvybė
Policijos pareigūnai viso renginio metu bendradarbiavo su organizatoriais ir miesto taryba, siekdami užtikrinti visų dalyvių saugumą. Per dviejų dienų renginį vietos policijai talkino specialistai iš įvairių padalinių.
Teigiama, kad pareigūnai atliko septynis sulaikymus, susijusius su chuliganišku elgesiu, neblaiviu vairavimu, smurtu prieš policiją ir narkotikų turėjimu.
Renginio metu buvo pranešta, kad 17-metė mergina pasijuto blogai, tačiau, deja, ji vėliau mirė ligoninėje. Policija išliko renginio vietoje iki rugpjūčio 25 dienos popietės. Šiuo metu vyksta tyrimas, siekiant nustatyti tragiškos mirties aplinkybes.
Tiperario apskrities tarybos narys David Dunne pranešė, kad Mios šeima yra gerai žinoma bendruomenėje, kuri patyrė didelį šoką ir liūdesį. „Mūsų širdys yra su šeima, ir mes ją visuomet palaikysime,“ – sakė jis.
Šiltą atminimą apie Mią išreiškė ir Sarah Roche, įkūrusi „Gofundme“ puslapį paramai velionės šeimai. Ji apibūdino merginą kaip „šviesią, linksma ir labai mylimą, palietusią kiekvieno, kas ją pažino, širdį. Mia buvo draugiška ir apšviesdavo kiekvieną kambarį, į kurį įžengdavo. Jos juokas ir šiluma niekada nebus pamiršti.“
Dėl netikėtų išlaidų, susijusių su šia netektimi, bendruomenė susivienijo, kad paremti Mia šeimą ir suteikti jiems galimybę gedėti be papildomų finansinių rūpesčių. Iki šiol „Gofundme“ platformoje jau surinkta 8 tūkst. eurų.
