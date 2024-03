Sean Gunn atvyksta į Lietuvą: 5 ryškiausi aktoriaus vaidmenys

Belaukiant susitikimo, kviečiame prisiminti ryškiausius Sean Gunn vaidmenis ir atrasti aktoriaus talento daugialypiškumą.

Sammy Capuletas

Savo karjerą aktorius pradėjo 1996 metais išleistoje siaubo komedijoje „Tromeo ir Džuljeta“ (angl. „Tromeo and Juliet“). Tai pagal vieną žymiausių Williamo Shakespearo tragedijų „Romeo ir Džuljeta“ sukurtas filmas, pasakojantis apie dviejų jaunuolių meilę. Kitaip nei originalioje istorijoje, filme gausu smurto ir sekso scenų, suteikiančių tamsesnį ir provokuojantį atspalvį.

Filme „Tromeo ir Džuljeta“ Sean Gunn įkūnijo Sammy Capuletą. Tai personažas, kurio mirtis tapo esminiu filmo siužeto vingiu.

REKLAMA

REKLAMA

Kirkas Gleasonas

Vienas ryškiausių Sean Gunn vaidmenų, tapusių tramplinu į kitus garsius projektus, buvo Kirko Gleasono personažas draminiame seriale „Gilmoro merginos“ (angl. “Gilmore Girls”). Lietuvoje iki šiol itin populiariame seriale aktorius įkūnijo ekscentrišką miestelio bendruomenės narį. Per septynis sezonus Kirkas išbandė net 62 skirtingas profesijas – nuo padavėjo iki laidotuvių kuratoriaus. Nepaisant kaprizingo ir kartais netgi iracionalaus būdo, Kirkas ilgainiui tapo mėgstamu „Gilmoro merginų“ personažu.

REKLAMA

Kirko personažas atskleidė Seano Gunno talentą kurti tiek komiškus, tiek sudėtingus vaidmenis.

Kraglinas Obfonteri

Ko gero vienas įsimintiniausių Sean Gunn vaidmenų – „Marvel“ visatoje sukurtas Kraglinas Obfonteri. Tai vienas iš ryškiausių „Ravagers“ klano narių, ištikimas Yondu pasekėjas. Gerą širdį ir humoro jausmą turintis veikėjas greitai užkariavo žiūrovų simpatijas ir tapo vienu mylimiausių filmų serijos „Galaktikos sergėtojai“ (angl. „Guardians of the Galaxy“) personažu. Kraglinas taip pat pasirodė ir kituose „Marvel Studios“ sukurtuose filmuose: „Keršytojai. Pabaiga“ (angl. „Avengers: Endgame“), „Toras: Meilė ir griaustinis“ (angl. „Thor: Love and Thunder“) ir kituose.

REKLAMA

REKLAMA

Meškėnas Roketas

Daugeliui „Galaktikos sergėtojų“ gerbėjų įžūlusis meškėnas Roketas neatsiejamas nuo aktoriaus Bradley Cooper, tačiau mažiau žinoma, jog už personažo judesius ir gyvybingas veido išraiškas atsakingas aktorius Sean Gunn. Būtent jis, dėvėdamas specialų judesius fiksuojantį kostiumą, įkvėpė meškėno personažui gyvybę.

Įdomu tai, kad aktorius, siekdamas kuo tikroviškiau perteikti personažo judesius, stebėjo ir mokėsi iš tikro meškėno, vardu Oreo.

Aktorius Sean Gunn atvyksta į Lietuvą (5 nuotr.) Aktorius Sean Gunn Aktorius Sean Gunn Aktorius Sean Gunn +1 Aktorius Sean Gunn Aktorius Sean Gunn

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aktorius Sean Gunn atvyksta į Lietuvą

Marty Espenscheid

Sean Gunn ryškų talentą demonstravo ir siaubo filme „Belko eksperimentas“ (angl. „The Belko Experiment“). Čia jis įkūnija Marty Espenscheid – kuklų kavinės darbuotoją, kuris netikėtai atsiduria žiauriame eksperimente. Jam ir kitiems darbuotojams tenka susidurti su siaubinga dilema – žudyti ar būti nužudytam.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors filmas kupinas mirties ir siaubo, Sean Gunno personažas tampa šviesos spinduliu tamsoje. Marty atskleidžia žmogaus gerumą net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis. Jis stengiasi padėti kitiems, išsaugoti viltį ir rasti išeitį iš beviltiškos situacijos.

Daugiau žvaigždžių iš populiariausių projektų

Be Sean Gunn, šiais metais „Comic Con Baltics 2024 Powered by Samsung Galaxy S24“ gerbėjus džiugins ir daugybė kitų žinomų vardų. Tarp jau patvirtintų renginio svečių – ir „Hario Poterio“ filmų žvaigždės Natalia Tena bei Devon Murray, aktorė Natasha Halevi, internetinių komiksų žvaigždės „Natural Habitat Shorts“ ir Nathan W. Pyle, kuriantis „Strange Planet“ komiksus, bei internetinė asmenybė „Nobody Sausage“.