Savaitgalio TV programoje – filmai visai šeimai, pokalbis su Radži ir naujas realybės šou

Šeštadienis (06-05)

10.00 val. per TV3 laida „Tėvų darželis“. Tėvo dienos išvakarėse laidos „Tėvų darželis“ komanda lankysis santykių eksperto Dariaus Ražausko šeimoje bei aiškins, kas vis dėlto yra geras tėtis, kaip derinti tėvystę ir mylimųjų santykius. Kitoje laidos dalyje gydytoja dermatologė Iveta Gylienė papasakos apie odos priežiūros svarbą – vyrams tai ne ką mažiau aktualu.

19.30 val. per TV3 ir Go3 linksmiausias žaidimas „galvOK“. Populiariame žaidime „galvOk“ šįkart svečiuosius retai laidose sutinkami svečiai, daugybę gerbėjų subūrusios grupė „8 Kambarys“ nariai – Karolis Talutis-Talaz ir Deividas Alejūnas-Corsalis. Paskutinė sezono laida žiūrovams bus tarsi desertas. Marijono Mikutavičiaus komandą papildęs Talaz ir į Manto Katlerio komandos gretas stojęs Corsalis privers gerbėjus kvatoti ir įrodys, kad jiems gerą nuotaiką dovanoti geba ne vien scenoje.

21.30 val. per TV3 drama „Perl Harboras“. Istorija apie meilę, tikrą draugystę ir sąlygas, kurios viską komplikuoja. Ar meilė įmanoma karo metu? Nuo vaikystės pažįstami trys draugai ir intriguojantys jų likimai bei tokios žvaigždės, kaip Benas Affleckas ir Kate Beckinsale dramatiškoje juostoje „Perl Haboras“ dovanos įsimintiną vakarą.

10.30 val. per TV6 ir TV3 Play realybės šou „Aš – ralistas“. Automobilių sportas jau ne vienerius metus vilioja ne tik vyrus, bet ir moteris – adrenalinas, aitrus asfalto ir svylančių padangų kvapas, o kur dar ir saldus pergalės skonis…. Ir nors brangus sportas prieinamas ne visiems, naujausias realybės šou „Aš – ralistas“ per TV6 jau visai netrukus visa tai pakeis. Laidoje bus išpildyta vieno vairuotojo svajonė, o profesionali komanda iš mėgėjo sukurs konkurentą net ir didžiausiems ralio lenktynių asams. https://bit.ly/3fDhm3T

Sekmadienis (06-06)

09.30 val. per TV3 kulinarinė laida „La Maistas“. Profesionalūs virtuvės šefai – Tomas Rimydis ir Vylius Blauzdavičius – lankysis kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“, kur ne tik patys žvejos šviežiausius karpius, bet ir pasiūlys puikių idėjų, kaip juos paruošti. Tomas gamins aromatingą sriubą, o Vylius parodys, kaip karpį paruošti ant grilio ir patiekti jį su tortilijomis.

10.00 val. per TV3 laida „Pasaulis pagal moteris“. Laidos svečias – TV3 ir Go3 projekto „Didysis šou burbulas“ nugalėtojas Radži. Jis ne tik pasakos apie tai, ką per 10 savaičių teko patirti projekte, kuris suteikė šansą visiems šou pasaulio atstovams ir vėl lipti ant šitaip mylimos scenos, ir daryti tai, ką moka geriausiai, bet prabils ir apie saldų pergalės skonį. Taip pat laidoje bus atskleista, kaip per Tėvo dieną galima nustebinti savo tėčius, o „Nordclinic“ gydytojai kalbės apie plastinę chirurgiją, supažindins su jos užkulisiais. Savo patirtimi čia dalinsis ir „Man-go“ grupės lyderė Rima Petrauskytė.

19.30 val. per TV3 premjera Aladinas. Filme „Aladinas“ atskleidžiama princesę Džasminą pamilusio, jauno ir be galo nuoširdaus vaikino iš gatvės, vardu Aladinas, istorija. Vaikinas padarytų viską dėl gražuolės širdies, tačiau jaudinasi, kad tokia, kaip ji, niekuomet nežiūrės į paprastą ir nekilmingą jaunuolį. Visai netikėtai jam nusišypso laimė, ir vaikinas, kartu su savo beždžionėle randa magišką lempą bei susipažįsta su džinu. Stebukladarys gali išpildyti net 3 šeimininko norus, tad Aladino svajonė sužavėti princesę, atrodo, yra vis arčiau. Ši, savo ruožtu, taip pat nori išsigelbėti nuo sultono tėvo, kuris jai į vyrus nori rinkti tik kilmingus, tačiau Džasminos nė kiek nežavinčius jaunikius. Deja, ne viskas taip paprasta – Aladinui ir jo draugams ima trukdyti klastingas burtininkas, kuris siekia pasiglemžti sultono ir jo dukros titulus…

22.05 val. per TV3 tikrais įvykiais paremtas filmas – „Pasmerkti. Pajūrio džiazas“. Filme pasakojama tikrų įvykių įkvėpta verslininko Roko Kybarto (aktoriaus Tado Gryn įkūnytas personažas) istorja, vykusi Lietuvos pajūryje. Šiame filme apie auksinį jaunimą, ypatingai svarbi partnerystės tema. Atrodo, jauni žmonės turi viską, tačiau nori dar daugiau... Filme vaidina tokie garsūs veidai, kaip Ramūnas Rudokas, Marius Jampolskis, Simonas Storpirštis bei daugelis kitų.

18.10 val. Per TV8 melodrama „Ponas rašytojas“. Nuo pat vaikystės pasakas mėgusi Ema visuomet tikėjo ta meile, apie kurią rašoma knygose, todėl užaugusi atidarė knygyną ir toliau laukė, kol ant balto žirgo atjos jos svajonių princas. Emos kelyje pasimaišo net du vyrai – vieno ji negali pakęsti, o kur dar jo nuolatinis kišimasis į jos knygyno valdymo reikalus… O štai kitas netrukus užkariauja jos širdį. Tačiau ar viskas tikrai taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo romantikei Emai?