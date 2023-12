Sausio mėnesį Lietuvoje – „M.A.M.A. 2023“ bei didžiausias atlikėjos „GJan“ karjeros šou

Bene didžiausiu pirmojo 2024-ųjų mėnesio renginiu pretenduoja tapti jau 13-ąjį kartą vyksiantys muzikos apdovanojimai „M.A.M.A. 2023“, sausį svarbiausią savo karjeros šou „Žalgirio“ arenoje surengs lyriškoji atlikėja „GJan“, o trijuose Lietuvos miestuose vyks Stasio Povilaičio atminimui skirti koncertai, kurių metu maestro dainas atliks jo scenos kolegos ir bendražygiai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Jurgos Šeduikytės koncertas „Svajonių metai. Pradžia“

Sausio 1 d. Vilniuje

Jurga – Kelionė laiku

Svajinga, atvira, įkvepianti, o kartais net šiek tiek ekscentriška atlikėja Jurga Šeduikytė 2024-uosius kviečia sutikti kartu ir sausio 1-ąją pasimatyti po Šv. Kotrynos bažnyčios skliautais. Čia ji kartu su bendražygiais surengs koncertą „Svajonių metai. Pradžia“ bei savo gerbėjams dovanos ne tik puikiai visiems atpažįstamus hitus, bet ir neseniai dienos šviesą išvydusius kūrinius. Tai ne pirmas kartas, kai atlikėja į sceną žengs vos spėjus metams persiristi per slenkstį – tokie pasirodymai, anot Jurgos, jau tapę savotiška tradicija tiek jai pačiai, tiek jos ištikimiems gerbėjams.

Grupės „69 danguje“ koncertas

Sausio 20 d. Klaipėdoje

„69 danguje“ – Velniškas greitis

Savo pasirodymą surengs ir puikiai visiems pop muzikos gerbėjams žinoma ir ne vieną apdovanojimą pelniusi grupė „69 danguje“. Klaipėdoje vyksiančiame koncerte skambės ne tik žymiausios jų dainos, tokios kaip „Velniškas greitis“, „Gyvenu“, „9 Danguj“, „Skrisim“, bet ir naujausias ketveriukės bei Gabrieliaus Vagelio hitas „Jei Leisi“.

Edithos Piaf gyvenimo ir muzikos istorija „Piaf! The Show“

Sausio 5 d. Palangoje, sausio 6 d. Vilniuje

Piaf! The Show Trailer

2024-ųjų pradžioje Lietuvoje pasirodys tarptautinio pripažinimo sulaukusi atlikėja Nathalie Lermitte, atgaivinsianti prancūzų legendos Edithos Piaf gyvenimo ir muzikos istoriją bei

užbursianti publiką nostalgiška Paryžiaus magija. Edithos Piaf balsą, talentą ir charizmą scenoje įkūnyti gebančių atlikėjų visame pasaulyje nėra tiek daug, tačiau jau 45-erius metus scenoje esanti prancūzų atlikėja Nathalie Lermitte yra viena jų – nuo pat mažens su legendinės dainininkės muzika užaugusi N. Lermitte būdama vos 9-erių buvo vadinama „ateities Editha Piaf“.

Koncertas „Metallica & Sypmphony by Scream Inc“

Sausio 12 d. Vilniuje

„Scream Inc.“ – Nothing Else Matters with The Symphony Orchestra

Sausio 12-ąją Vilniaus „Avia Solutions Group“ arenoje skambės legendinės grupės „Metallica“ dainos, kurias atliks tikri jos gerbėjai „Scream Inc.“., pripažinti vienais geriausių „Metallica tribute“ grupių pasaulyje. Nuo savo gyvavimo pradžios – 2008 metų – muzikantai surengė daugiau nei 1000 koncertų visame pasaulyje, o jų pasirodymai tokiose šalyse kaip Vokietija, Austrija, Čekija, Estija, Graikija, Olandija, Portugalija, Ispanija, Lenkija ir Ukraina buvo visiškai išparduoti. Lietuvoje vyksiančio koncerto metu „Scream Inc.“ pristatys 1999-ųjų „Metallica“ albume „S&M“ įamžintas dainas, kurias lydės simfoninio orkestro muzika.

„Kamanių šilelio“ koncertas „Arti“

Sausio 5 d. Vilniuje, sausio 9 d. Kaune

„Kamanių šilelis“ – Aš bijau

Subtili ir iki sielos gelmių paliečianti „Kamanių Šilelio“ muzika sausio mėnesį skambės dviejuose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Kiekviename jų po du koncertus surengsiantis duetas susirinkusiai publikai dovanos mylimas ir gerai žinomas melodijas bei, kaip įprasta, užburs savo kitoniškumu. „Ir vėl kartu šnibždėsime jūsų numylėtas dainas – švelniai, akustiškai ir pritariant styginių kvartetui. Kviečiam būti, pamatyti vienas kitą iš arčiau ir stebėti, kaip mylimojo ar mylimosios akyse atsispindi šviesa“, – kviesdamas pasimatyti sako originalusis duetas.

Muzikos apdovanojimai „M.A.M.A. 2023“

Sausio 26 d. Kaune

2024-ųjų sausio 26 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje ir vėl įvyks tradicinis ir svarbiausias šalies muzikos renginys – muzikos apdovanojimai „M.A.M.A. 2023“. Kaip įprasta, jau 13-ąjį kartą vyksiančioje ceremonijoje laukia įspūdingi ryškiausių Lietuvos atlikėjų pasirodymai bei geriausiųjų apdovanojimai. Šiais metais gausų nominacijų sąrašą papildys ir dar viena kategorija – prestižine statulėle bus įvertintas daugiausiai savaičių „Spotify“ grojaraščio „M.A.M.A. TOP 40“ viršūnėje išsilaikęs kūrinys.

Atlikėjos „GJan“ koncertas „Raktą jau turiu“

Sausio 20 d. Kaune

„GJan“ – Leidžiu sau viską

Atlikėja „GJan“ Kauno „Žalgirio“ arenoje surengs didžiausią ir bene svarbiausią savo karjeros šou „Raktą jau turiu“, kurio metu susirinkusieji išgirs ne tik tokias dainas, kaip „Ruduo“, „Melagė“, „Leidžiu sau viską”, bet ir naujojo albumo kūrinius. „Šiuo albumu labai džiaugiuosi ir noriu, jog jo dainos skambėtų kuo didesnėje erdvėje ir kuo didesnei miniai žmonių. Norisi pateikti visą nuotaikų paletę, kad klausytojas galėtų su manimi tiek šokti ir juoktis, tiek verkti“, – apie sausio 20-ąją vyksiantį koncertą sako atlikėja.

Gediminas Gelgotas ir Kristina Sabaliauskaitė „Vilniaus sarabanda“

Sausio 25 d. Vilniuje

Gediminas Gelgotas ir Kristina Sabaliauskaitė „Vilniaus sarabanda“

Muzikinė dovana Vilniui – sausio 25 dieną čia ir vėl skambės naujausia simfoninė kompozicija „Vilniaus sarabanda“, kurios premjera įvyko 2023-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės dienos išvakarėse. „Vilniaus sarabanda“ – tai naujausias pasaulinį pripažinimą pelniusio lietuvių kompozitoriaus Gedimino Gelgoto bei rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės kūrinys, skirtas pažymėti 700-ąsias miesto vardo metines.

Muzikinę kompoziciją atlieka orkestras, choras „Jauna muzika“ ir styginių ansamblis „Niko“. Žodžius šiai kompozicijai kūrusi skaitomiausia šiuolaikinės lietuvių prozos autorė Kristina Sabaliauskaitė teigia, kad „Vilniaus sarabanda“ – nei odė, nei himnas, nei tiesioginis eilėraštis miestui, pagal kurį būtų kuriama muzika. Tai simfoniškas ir asmeniškas kūrinys, atskleidžiantis savitą kūrybinę viziją.

Stasio Povilaičio dainų reviu „Švieski man vėl“

Sausio mėnesį Jūsų mieste

Stasys Povilaitis – Sudeginti tiltai

2024-ųjų sausio 15 d. Lietuvos estrados grandui Stasiui Povilaičiui būtų sukakę 77 metai. Minint prieš aštuonerius metus mus palikusio charizmatiškojo maestro gimtadienį, didžiuosiuose Lietuvos miestuose sausio mėnesį rengiami Stasio Povilaičio dainų reviu „Švieski man vėl“.

Koncertai vyks Palangoje, Kaune ir Vilniuje, o juose dalyvaus ir auksinius estrados legendos šlagerius atliks jo scenos kolegos ir bendražygiai – Inga Valinskienė, Egidijus Sipavičius, Simonas Donskovas, Povilas Meškėla, Liudas Mikalauskas, Vladas Kovaliovas, Jurga Šeduikytė, Miglė Pivoriūnaitė, Egidijus Bavikinas, o jiems akomponuos Kauno bigbendas. Dviejų dalių muzikiniame reviu skambės visi geriausi S. Povilaičio kūriniai, tarp kurių ir „Kristina“, „Aidi aidi“, „Sudeginti tiltai“, „Čigonės akys“, „Švieski man vėl“ ir kiti.

Atlikėjo „FC Baseball“ koncertas

Sausio 19 d. Kaune

„FC Baseball“ – Gyvenimas

Legendinėje Kauno sporto halėje savo pasirodymą surengs atlikėjas „FC Baseball“. Didžiausiame koncerte skambės visos geriausios jo dainos iš keturių albumų, tarp kurių – „Saturnas“, „Gyvenimas“, „Fortūna“ ir kiti žinomi kūriniai, kupini užburiančių roko, folko, singer-songwriter melodijų. „Tegyvuoja meilė, tegyvuoja laisvė, tegyvuoja muzika“, – sako projekto atlikėjas Tautvydas Gaudėšius ir kviečia patirti muzikos džiaugsmus kartu.